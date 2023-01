La Turquie annule la visite prévue du ministre suédois de la Défense

La Turquie a convoqué l’ambassadeur de Suède vendredi pour condamner les manifestations, affirmant que les manifestations de groupes pro-kurdes liés au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, constitueraient une violation du mémorandum conjoint signé entre la Turquie, la Suède et la Finlande qui a empêché un veto turc pour l’adhésion des pays nordiques à l’OTAN en juin. La Turquie, les États-Unis et l’Union européenne considèrent le PKK comme un groupe terroriste et dans le mémorandum, la Suède et la Finlande ont déclaré qu’elles “confirmaient” également cette désignation.