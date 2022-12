La Turquie annonce une augmentation massive de l’estimation des réserves de gaz naturel de la mer Noire

La Turquie a augmenté de près d’un tiers son estimation des réserves de gaz naturel en mer Noire, grâce à des travaux d’évaluation dans un champ existant et à une découverte distincte, a déclaré lundi le président Recep Tayyip Erdogan. La Turquie prévoit maintenant que ses champs offshore contiennent environ 710 milliards de mètres cubes de gaz, une augmentation significative alors qu’elle tente de se diversifier loin des importations qui couvrent la quasi-totalité de la consommation intérieure.

L’augmentation provient principalement du champ de Sakarya, où les réserves s’élèvent désormais à 652 milliards de mètres cubes, contre 540 milliards de mètres cubes auparavant, a déclaré Erdogan à Ankara. La révision est le résultat d’un projet d’évaluation par une société énergétique internationale, a déclaré Erdogan sans le nommer.

58 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz ont été trouvés dans un autre champ offshore à proximité.

« Cette nouvelle découverte ouvrira la porte à de nouvelles. Nous commencerons à forer de nouveaux puits dès que possible », a déclaré Erdogan lors d’une conférence de presse après une réunion du cabinet.

Bulletin Briefing d’affaires Une plongée en profondeur dans l’histoire des grandes entreprises de la semaine, ainsi qu’une analyse experte des marchés et des tendances. S’inscrire

Les réserves de la découverte de Sakarya, déjà les plus importantes jamais découvertes en mer Noire, semblent être beaucoup plus importantes qu’on ne le pensait à l’origine. La révision intervient également à un moment critique pour Erdogan, qui fait face à des élections générales dans six mois. Malgré les subventions gouvernementales, les factures d’électricité et de chauffage ont grimpé en flèche l’année dernière, en partie à cause de l’invasion russe de l’Ukraine qui a commencé en février.

L’inflation à la consommation turque atteint un sommet de près d’un quart de siècle, à plus de 84 %, tandis que les prix de l’énergie ont augmenté encore plus rapidement. Le gouvernement a annoncé quatre séries d’augmentations du prix du gaz naturel cette année, ce qui a mis à rude épreuve les budgets des ménages et provoqué un mécontentement généralisé.

Le champ Sakarya commencera à alimenter en gaz le réseau turc à partir du premier trimestre 2023. Avant la dernière augmentation des réserves, les responsables s’attendaient à ce que la découverte de la mer Noire réponde à environ un tiers des besoins intérieurs de la Turquie lorsque le pic de production sera atteint.

Dans le cadre du plan de développement initial, la Turquie prévoyait une production de gaz inaugurale en 2023 à un rythme annuel d’environ 3,5 milliards de mètres cubes. L’objectif est de porter ce chiffre à environ 15 milliards de mètres cubes par an dans les quatre ans suivant la première production, soit environ un quart de la production actuelle de l’Union européenne.