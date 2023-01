La Turquie ajoute de l’incertitude à la candidature de la Suède à l’OTAN — RT World News

Alors que Stockholm se dit en “bonne position” concernant l’adhésion, Ankara est moins enthousiaste

De hauts responsables suédois et turcs ont fait des déclarations contradictoires sur les négociations pour débloquer la candidature de Stockholm à l’OTAN. S’adressant aux journalistes lundi, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré que le pays était dans une « très bon emplacement » – quelques heures après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé à Stockholm de rendre plus de 100 personnes qu’il juge être “les terroristes.”

“La situation au niveau des négociations, ou plutôt du suivi du mémorandum, va bien”, a déclaré Kristersson.

Le ton du Premier ministre suédois différait des déclarations faites par Erdogan dimanche soir.

“Nous avons dit regardez, donc si vous ne nous livrez pas vos terroristes, nous ne pouvons pas passer [the ratification of the NATO bid] par le parlement de toute façon », il a dit. “Pour que cela soit adopté par le parlement, vous devez d’abord nous remettre plus de 100, environ 130 de ces terroristes.”

Ces remarques faisaient écho aux déclarations faites samedi par Ibrahim Kalin, le porte-parole d’Erdogan, qui a noté que le temps était compté pour qu’Ankara ratifie les candidatures de la Suède et de la Finlande pour rejoindre le bloc.

“Stockholm s’est pleinement engagé à mettre en œuvre l’accord qui a été signé l’année dernière à Madrid, mais le pays a besoin de six mois supplémentaires pour rédiger de nouvelles lois qui permettraient au système judiciaire de mettre en œuvre les nouvelles définitions du terrorisme”, Kalin a déclaré.















En juin de l’année dernière, la Suède et la Finlande ont signé un accord tripartite avec la Turquie visant à répondre aux préoccupations d’Ankara concernant le soutien au «terrorisme» et les restrictions sur les ventes d’armes. Les deux pays nordiques se sont engagés à dénoncer et à extrader les individus qu’Ankara accuse de terrorisme, à savoir ceux qui seraient liés au Parti des travailleurs kurdes (PKK) interdit et à d’autres groupes.

Actuellement, la Turquie et la Hongrie restent les deux seuls membres du bloc dirigé par les États-Unis à n’avoir pas encore officiellement approuvé la candidature suédoise à l’OTAN. Les liens entre Ankara et Stockholm ont été mis à rude épreuve la semaine dernière, après qu’un groupe de manifestants ait accroché une effigie du président Erdogan sur un pont près de l’hôtel de ville de Stockholm. L’exposition a apparemment été organisée par le Comité suédois de solidarité du Rojava, un groupe associé au PKK.

Ankara a condamné le coup et a convoqué l’ambassadeur de Suède pour la protestation offensive. Fahrettin Altun, directeur des communications de la présidence turque, a déclaré que l’incident a clairement montré « que le terroriste du PKK puisse défier le gouvernement suédois au cœur de Stockholm » et est “la preuve que les autorités suédoises n’ont pas pris les mesures nécessaires contre le terrorisme”, malgré leurs prétentions.