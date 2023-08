La Turquie affirme que l’ONU a perdu sa neutralité après que l’organisme mondial a condamné les travaux routiers à Chypre et l’agression contre les soldats de la paix

ANKARA, Turquie (AP) – Le ministre turc des Affaires étrangères a accusé les Nations Unies d’avoir abandonné sa neutralité mardi, un jour après que le Conseil de sécurité de l’ONU a critiqué les travaux de construction des Chypriotes turcs à l’intérieur de la zone tampon divisant Chypre et a condamné leur assaut contre les casques bleus de l’ONU.

Dans un communiqué publié lundi, le Conseil de sécurité a décrit la construction d’une route comme une violation du statu quo contraire aux résolutions du Conseil. La déclaration est intervenue à l’issue des consultations d’urgence à huis clos des 15 membres du conseil.

La semaine dernière, des Chypriotes turcs en colère ont donné des coups de poing et de pied à un groupe de casques bleus internationaux qui bloquaient les équipages travaillant sur une route qui empiéterait sur la zone tampon de l’île contrôlée par l’ONU. La route est conçue pour relier le village d’Arsos, dans le nord chypriote turc, au village multiethnique de Pyla, qui se trouve à l’intérieur de la zone tampon et jouxte le sud chypriote grec.

« Nous pensons qu’avec cette décision, l’ONU a perdu sa neutralité », a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue bulgare.

Fidan a soutenu que les Chypriotes grecs avaient été autorisés à aller de l’avant avec des projets de construction de routes similaires.

« La route construite par les Chypriotes grecs vers la population grecque de Pyla n’a jamais fait l’objet d’obstruction et de condamnation par les Nations Unies », a-t-il déclaré. Il a accusé l’ONU d’agir « comme un faucon » pour bloquer le projet des Chypriotes turcs.

Auparavant, le ministère turc des Affaires étrangères avait publié une déclaration rejetant la condamnation du Conseil de sécurité de l’ONU, qui aurait été « dissociée des réalités sur le terrain ».

S’exprimant après une réunion du Cabinet lundi soir, le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié l’action des Casques bleus de l’ONU « inacceptable » et a accusé la force de partialité contre les Chypriotes turcs.

Chypre a été divisée selon des critères ethniques en 1974 à la suite d’une invasion turque déclenchée par un coup d’État visant à unir l’île à la Grèce. Seule la Turquie reconnaît une déclaration d’indépendance chypriote turque dans le tiers nord de la nation méditerranéenne où la Turquie maintient plus de 35 000 soldats. Bien que Chypre ait rejoint l’Union européenne en 2004, seul le sud chypriote grec – où siège le gouvernement internationalement reconnu de l’île – bénéficie de tous les avantages de l’adhésion.

Depuis 1974, une force de maintien de la paix de l’ONU connue sous le nom d’UNFICYP a supervisé le cessez-le-feu de facto et maintenu une zone tampon entre les forces chypriotes turques et turques au nord et les forces chypriotes grecques au sud.

Le Conseil de sécurité s’est félicité de l’arrêt des travaux de construction par la partie chypriote turque et du retrait du matériel et du personnel. Il a appelé les deux parties à faire preuve de flexibilité et à soutenir les efforts de l’envoyé de l’ONU « pour négocier un développement mutuellement convenu dans la zone concernée ».

La route donnerait aux Chypriotes turcs un accès direct à Pyla en contournant un point de contrôle à la périphérie nord d’une base militaire britannique, l’une des deux bases que le Royaume-Uni a conservées après que Chypre a obtenu son indépendance de la domination coloniale britannique en 1960.

Le gouvernement chypriote perçoit la construction de la route comme un déplacement à des fins militaires à un endroit sensible le long de la zone tampon, qui s’étend sur 180 kilomètres (112 miles).

Le ministère chypriote des Affaires étrangères a déclaré mardi qu’il était satisfait de la déclaration du Conseil de sécurité de l’ONU sur ce qu’il a appelé « une nouvelle violation militaire grave » de la zone tampon.

Le ministère a déclaré que les menaces et la violence contre les casques bleus de l’ONU étaient un « crime au regard du droit international » et que Chypre était entièrement solidaire de la mission de l’ONU sur l’île.

« La forte réaction de la communauté internationale constitue une réponse claire aux revendications infondées des dirigeants chypriotes turcs et de la Turquie et envoie un message fort que de telles actions ne seront pas acceptées », a déclaré le ministère.

La Turquie a décrit la route comme un projet « humanitaire » pour les résidents chypriotes grecs et chypriotes turcs de Pyla.

The Associated Press