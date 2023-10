La Turquie affirme que les bombardiers venaient de Syrie et menace de mener davantage de frappes transfrontalières | Actualités du PKK

La Turquie affirme que toutes les installations kurdes en Syrie et en Irak sont des cibles militaires valables après avoir découvert que les deux attaquants qui ont fait exploser une bombe devant des bâtiments gouvernementaux à Ankara ce week-end venaient de Syrie.

L’armée turque a mené des frappes aériennes dans le nord de l’Irak et a organisé plusieurs raids à travers le pays cette semaine en réponse à l’attaque, arrêtant des dizaines de suspects ayant des liens présumés avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), considéré comme un « groupe terroriste » par la Turquie. et ses alliés occidentaux.

Le gouvernement turc a convoqué mercredi une réunion sur la sécurité nationale pour préparer sa réponse à l’attaque de dimanche.

La police turque a abattu l’un des assaillants tandis que l’autre est décédé dans une explosion suicide apparente devant le ministère de l’Intérieur. Deux policiers ont été blessés.

Le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan a déclaré mercredi que les assaillants étaient entrés en Turquie via la Syrie et y avaient reçu un entraînement, ajoutant que la réponse turque serait « très précise ».

« Toutes les infrastructures, superstructures et installations énergétiques appartenant au PKK et aux YPG, notamment en Irak et en Syrie, sont désormais des cibles légitimes de nos forces de sécurité, de nos forces armées et de nos unités de renseignement », a-t-il déclaré.

La Turquie a mené ces dernières années des incursions transfrontalières dans le nord de la Syrie, ciblant la milice des YPG, qu’elle considère comme une filiale du PKK, désormais basé dans le nord de l’Irak.

Les YPG sont également un allié clé de la coalition dirigée par les États-Unis qui combat l’EIIL (ISIS). Le soutien aux YPG par les États-Unis et d’autres alliés, dont la France, a tendu les liens avec Ankara.

« Je recommande d’ici aux tiers de rester à l’écart des installations et des personnes appartenant au PKK et aux YPG », a déclaré Fidan, faisant apparemment référence aux troupes américaines, russes et françaises dans la région.

Le ministre irakien de la Défense, Thabet al-Abbasi, est arrivé mercredi à Ankara, a indiqué l’agence de presse officielle irakienne (INA), et les médias turcs ont annoncé qu’il rencontrerait son homologue turc, Yasar Guler. L’Irak a dénoncé cette semaine les frappes aériennes d’Ankara et a exprimé à plusieurs reprises son opposition publique à la présence militaire turque dans le pays.