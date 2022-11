La Turquie accuse des militants kurdes dans l’attentat à la bombe d’Istanbul et arrête une femme

L’explosion, qui s’est produite dimanche après-midi dans la rue Istiklal alors qu’elle grouillait d’acheteurs, a tué au moins six personnes et en a blessé des dizaines d’autres.

La police a identifié lundi la suspecte comme étant une ressortissante syrienne du nom d’Ahlam Albashir et a déclaré qu’elle avait avoué lors d’un “interrogatoire” avoir été formée par des militants kurdes en tant qu’officier du renseignement. Elle était entrée illégalement en Turquie via la Syrie, selon un communiqué de la police.

Une photo partagée par les autorités montrait le suspect menotté et portant un sweat-shirt violet qui disait « New York ».

Des images vidéo de l’explosion ont montré une petite boule de feu dans la rue Istiklal, une artère commerçante historique du quartier historique de Beyoglu à Istanbul, et des piétons paniqués fuyant. Lundi matin, la rue semblait plus vide que la normale, à l’exception d’un large entourage qui suivait le maire de la ville alors qu’il saluait les employés des magasins et des restaurants. Les employés municipaux ont creusé dans les jardinières dans la rue, à la recherche d’objets cachés.

Le ministre de l’Intérieur, Suleyman Soylu, a déclaré lundi que “l’ordre” de l’attaque provenait d’une ville du nord de la Syrie contrôlée par un affilié du PKK. Il n’a pas fourni plus de détails. La Turquie a critiqué à plusieurs reprises les pays occidentaux, y compris les États-Unis, pour avoir soutenu une milice dirigée par des Kurdes en Syrie qui a aidé à mener la lutte contre le groupe militant de l’État islamique et qui a des liens avec le PKK.

L’avenue Istiklal a déjà été ciblée : elle a été le site d’un attentat suicide en mars 2016 qui a tué cinq personnes, dont deux ressortissants américains, et en a blessé des dizaines d’autres. La rue est généralement remplie de gens – des citoyens turcs d’Istanbul et d’ailleurs, ainsi que des touristes d’une multitude de pays – se promenant ou visitant de grandes chaînes de magasins qui ont des points de vente sur Istiklal, ainsi qu’une poignée de centres commerciaux.

Soylu a déclaré que les morts, tous nés en Turquie, venaient de trois familles. Il les a nommés Arzu Ozsoy et sa fille Yagmur Ucar; Ecrin Meydan et son père Yusuf Meydan; et Adem Topkara et Mukaddes Elif Topkara, un couple marié.