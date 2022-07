La Turquie accueillera le sommet de la gymnastique après que la Norvège a refusé d’autoriser les Russes

La Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) a confirmé la nouvelle vendredi

Les dates du Congrès 2022 de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) ont été confirmées après que la Turquie est intervenue pour accueillir l’événement. L’événement a été déplacé de l’hôte d’origine, la Norvège, après avoir refusé d’autoriser les délégations russes et biélorusses.

Le Congrès aura lieu les 11 et 12 novembre dans la plus grande ville de Turquie, le développement venant après l’approbation du Comité exécutif de la FIG.

La Turquie accueillera désormais le Congrès pour la deuxième année consécutive, Antalya recevant le rassemblement de l’année dernière qui a vu Morinari Watanabe élu pour un deuxième mandat successif à la présidence de la FIG.

Istanbul a sauvé la mise après que la FIG a annoncé plus tôt cette semaine que son choix précédent de Sandefjord en Norvège ne pouvait plus accueillir le congrès.

Cela est dû à des pressions politiques, la Fédération norvégienne de gymnastique s’étant retirée après les recommandations du ministère norvégien de la Culture et de l’Égalité ainsi que du Comité olympique et paralympique norvégien et de la Confédération des sports (NIF) de bloquer la présence des officiels russes et biélorusses.

Dans un communiqué publié vendredi, la FIG s’est excusée pour le changement et a déclaré qu’il était “conscient des défis posés par cette situation imprévue pour toutes les fédérations nationales de gymnastique qui étaient déjà dûment inscrites à ce Congrès.”

“La FIG est désolée de la gêne occasionnée, et ne peut que remercier à nouveau les délégations pour leur compréhension et leur précieuse collaboration”, il a ajouté.

La Russie et son allié la Biélorussie ont été exclus de nombreux sports internationaux depuis le lancement de l’opération militaire en Ukraine fin février, de nombreuses fédérations interdisant leurs athlètes, équipes et clubs suite à une recommandation du Comité international olympique (CIO).

Ces interdictions se sont parfois étendues aux officiels également, mais des délégations des deux pays ont été autorisées à participer à des congrès tels que ceux organisés par la FIFA dans le football ainsi que la FIG.

La Biélorusse Nellie Kim est l’une des trois vice-présidentes de la FIG, tandis que le Russe Vassily Titov est membre du conseil d’administration. Les deux pays ont des officiels dans divers comités de la FIG.

Contrairement à la Norvège et à ses voisins scandinaves, la Turquie s’est montrée plus amicale envers la Russie tout en jouant un rôle actif dans les efforts de médiation entre le pays et l’Ukraine.