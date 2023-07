La Turquie accepte de soutenir la candidature suédoise à l’OTAN

Le président Recep Tayyip Erdogan a abandonné son opposition à la candidature de Stockholm pour rejoindre le bloc militaire occidental

L’OTAN a ouvert la voie à l’adhésion de la Suède à l’alliance militaire occidentale en persuadant le président turc Recep Tayyip Erdogan de mettre fin à son opposition à la candidature de Stockholm.

Le dirigeant turc a accepté de soutenir la candidature de la Suède et de transmettre la proposition aux législateurs d’Ankara pour ratification, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN. Jens Stoltenberg a déclaré après avoir organisé une réunion entre Erdogan et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson lundi à Vilnius. « Il s’agit d’une étape historique qui rend tous les alliés de l’OTAN plus forts et plus sûrs », il ajouta.

La Turquie s’était opposée à la dernière expansion de l’OTAN, utilisant son droit de veto en grande partie parce qu’elle craignait que la Suède n’ait pas fait assez pour aider à réprimer les pro-kurdes « organisations terroristes ». L’alliance de 31 nations exige l’approbation unanime pour tous les nouveaux membres. Plus tôt lundi, Erdogan a suggéré qu’Ankara approuverait la candidature de la Suède si la Turquie était accueillie dans l’Union européenne.

Stoltenberg, qui a nié tout lien entre l’élargissement de l’OTAN et l’adhésion de la Turquie à l’UE, a déclaré qu’Erdogan et Kristersson avaient travaillé en étroite collaboration pour répondre à la demande d’Ankara. « préoccupations légitimes en matière de sécurité ». Il ajouta, « Dans le cadre de ce processus, la Suède a amendé sa constitution, modifié ses lois, élargi considérablement son opération antiterroriste contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et repris ses exportations d’armes vers la Turquie.

Erdogan s’est engagé à transmettre la candidature de la Suède à l’OTAN aux législateurs turcs dès que possible et à aider « assurer la ratification » dit Stoltenberg. Aucun calendrier précis n’a été fixé pour l’adhésion de Stockholm au bloc.

La Suède et la Finlande voisine ont demandé l’adhésion à l’OTAN l’année dernière, abandonnant leur longue tradition de neutralité militaire en raison des craintes suscitées par le conflit russo-ukrainien. La Finlande a été officiellement admise dans l’alliance en avril, mais la Turquie a bloqué la candidature de la Suède après avoir accusé le pays d’abriter des terroristes kurdes.

Le président américain Joe Biden a fait pression sur Erdogan pour qu’il abandonne son opposition à l’élargissement de l’OTAN, suggérant que le problème doit être résolu pour que Washington approuve la vente d’avions de combat F-16 à Türkiye.