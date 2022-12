La Turquie accepte de retirer ses troupes de Syrie après les pourparlers de Moscou – médias

Les négociations tripartites impliquant Ankara et Damas étaient les premières du genre depuis le début du conflit syrien en 2011

La Turquie a accepté de retirer complètement ses troupes du nord de la Syrie à la suite de pourparlers tripartites impliquant Moscou, Ankara et Damas plus tôt cette semaine, a rapporté le journal syrien Al-Watan.

Les ministres de la Défense des trois pays – Hulusi Akar, Ali Mahmoud Abbas et Sergueï Choïgou – se sont rencontrés mercredi à Moscou pour la première réunion de ce genre depuis le déclenchement du conflit syrien en 2011.

Selon la source du journal à Damas, les négociations ont abouti à “Le consentement de la Turquie à retirer complètement ses troupes des territoires syriens qu’elle occupe dans le nord du pays.”

Ankara et Damas ont également exprimé une opinion commune selon laquelle la milice kurde YPG basée en Syrie, que la Turquie associe au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit, “sont des agents d’Israël et des États-Unis et constituent une grave menace à la fois pour la Turquie et la Syrie”.

Türkiye considère le PKK séparatiste et les groupes kurdes alliés comme “organisations terroristes” qui menacent sa sécurité nationale. L’armée turque a mené des frappes aériennes contre des cibles des YPG dans le nord de la Syrie en novembre, Ankara déclarant qu’une opération terrestre dans la région était également envisagée.

Une commission trilatérale spéciale sera créée par la Russie, la Turquie et la Syrie pour veiller à ce que les accords conclus à Moscou soient honorés, a rapporté Al-Watan.

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a déclaré samedi aux médias locaux que “il ne faut pas s’attendre à ce que tout soit résolu d’un coup en une seule rencontre.”

A Moscou, la Turquie “a souligné que nous respectons l’intégrité territoriale et les droits souverains de la Syrie, et que notre seul objectif est la lutte contre le terrorisme” y compris le PKK/YPG et l’État islamique (IS, anciennement ISIS), a-t-il déclaré.

Ankara et Damas ont convenu de poursuivre les pourparlers pour approfondir la réconciliation, a ajouté Akar. Il a également laissé entendre que ces négociations pourraient même déboucher sur une opération antiterroriste conjointe impliquant les deux pays, ce qui se produirait « si nous pouvons résoudre nos problèmes liés à la défense et à la sécurité, si nous pouvons répondre à nos besoins.

La partie syrienne avait précédemment décrit la réunion dans la capitale russe comme “positif,” tandis que le ministère russe de la Défense a déclaré que les pourparlers avaient été menés de manière constructive et a souligné la nécessité de poursuivre un tel engagement.