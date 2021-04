La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a ordonné à la Turquie de verser 16 000 euros au journaliste vétéran Ahmet Altan, qui, selon elle, avait été condamné de manière déraisonnable pour terrorisme.

Le fondateur d’un journal libéral, âgé de 71 ans Taraf, et auteur de mémoires de prison acclamés Je ne reverrai plus jamais le monde, est maintenant détenu en Turquie depuis 4,5 ans.

L’affaire intentée par le gouvernement turc contre Altan a suscité une condamnation internationale et la communauté internationale des droits de l’homme a continué d’appeler à sa libération.

Dans un jugement publié lundi, les sept juges de la CEDH ont constaté « plusieurs violations du droit à la liberté et à la sûreté et une violation de la liberté d’expression ».

L’incarcération d’Ahmet Altan

Altan a été arrêté pour la première fois à son domicile en Turquie en septembre 2016. Le raid est intervenu des mois après un coup d’État manqué d’un groupe d’officiers militaires turcs en juillet, que le gouvernement a imputé à un groupe religieux qu’il appelle l’Organisation terroriste Fetullahist (FTO) connu sous le nom de mouvement Gülen.

Un total de 497 personnes ont été jugées depuis 2017 dans le cadre du coup d’État, et 32 ​​ex-soldats ont été condamnés à perpétuité lors d’une audience à Ankara au début du mois.

Avant le coup d’État de 2016, Altan avait également écrit plusieurs articles pour Taraf qui étaient très critiques du gouvernement turc et du président Recep Tayyip Erdogan.

Il avait accusé le gouvernement de ne pas respecter la constitution, d’arrestations arbitraires et d ‘«agressions armées», et de comportement qui pourrait en fin de compte inspirer un coup d’État militaire ou un soulèvement dans le pays.

Altan, son frère Mehmet Altan et son collègue journaliste turc Nazli Ilicak ont ​​été accusés par les autorités de soutenir sciemment la tentative de renversement en diffusant à la télévision des «messages subliminaux annonçant un coup d’État militaire».

Ils ont été détenus sans inculpation pendant près de sept mois avant d’être finalement inculpés en avril 2017, après quoi ils ont été placés en détention provisoire pendant encore 10 mois.

En février 2018, tous trois ont été condamnés à la réclusion à perpétuité aggravée, sans libération conditionnelle, pour «tentative de renversement de l’ordre constitutionnel».

Mehmet Altan a été libéré quatre mois plus tard en appel. Mais après un réexamen de leur cas, Altan et Ilicak ont ​​été rejugés sous l’accusation moindre d’avoir aidé et encouragé le mouvement Gülen, qui est désigné comme une organisation terroriste en Turquie.

Les deux ont été reconnus coupables. Altan a ensuite été condamné à 10 ans et huit mois de prison tandis qu’Ilicak en a reçu près de neuf.

En novembre 2019, Altan et Ilicak ont ​​été libérés sous surveillance après plus de trois ans derrière les barreaux. Mais Altan, 69 ans, a ensuite été de nouveau arrêté une semaine plus tard et ramené à la tristement célèbre prison de Silviri à Istanbul, où il se trouve encore aujourd’hui.

Les journaux intimes d’un journaliste de la prison turque hantent la communauté internationale

En mars 2019, les mémoires d’Altan Je ne reverrai plus jamais le monde, qui a été écrit de sa cellule de prison en 2018, a été publié en traduction anglaise et a ensuite été salué par la communauté internationale.

Dans ce document, le journaliste a écrit à propos de sa résignation à vivre le reste de sa vie derrière les barreaux: «Je ne verrai jamais un ciel sans cadre par les murs d’une cour. Je descends vers Hadès. Je marche dans les ténèbres comme un dieu qui écrit sa propre destinée.

La ré-arrestation du journaliste en 2019 a horrifié les défenseurs de la liberté d’expression, Reporters sans frontières qualifiant les charges contre Altan, «l’un des plus brillants journalistes de Turquie», de «totalement fallacieuses» et exigeant sa libération inconditionnelle.

Thomas Hughes, directeur exécutif de l’article 19, a déclaré à l’époque: «Le réarrêter une semaine seulement après sa libération équivaut à une torture psychologique. Refuser de dire à son avocat s’il sera arrêté ou non ajoute une insulte à la blessure.

«Altan a critiqué les autorités turques après sa libération et elles semblent déterminées à le punir pour cela. Les accusations de terrorisme contre Altan ont toujours été motivées par des considérations politiques et l’affaire dans son ensemble n’a même pas la moindre preuve crédible ».

L’arrêt de la CEDH

Altan avait déposé une plainte individuelle auprès de la Cour constitutionnelle turque en novembre 2016, arguant que les raisons de son arrestation étaient «inconstitutionnelles» et que les conditions de sa détention arbitraire étaient «inhumaines et dégradantes».

Le tribunal a rejeté la plainte. Il a ensuite introduit une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme en février 2017.

Dans un verdict final publié pour la première fois mardi, la CEDH a jugé que la Turquie avait violé les droits du journaliste à la liberté et à la liberté d’expression.

La Cour, composée de sept juges du Danemark, de la Slovénie, de la Moldova, de la Lituanie, de la Serbie, du Liechtenstein et de la Turquie, a estimé que les critiques passées d’Altan contre le président «ne pouvaient pas être considérées comme une indication qu’il avait eu connaissance de la tentative de coup d’État».

Bien qu’Altan ait prédit avec précision un coup d’État dans ses articles, le tribunal a conclu que ce n’était pas une raison acceptable pour le maintenir en détention provisoire. Il n’y avait également «aucune preuve», a déclaré le tribunal, que Taraf avait reçu des instructions d’une organisation illégale.

Le tribunal a également estimé que la détention d’Altan avait finalement été «le résultat de ses critiques à l’encontre du président de la Turquie et du gouvernement.

« La détention du requérant », a-t-elle déclaré, « n’était pas fondée sur un soupçon raisonnable qu’il avait commis une infraction. L’ingérence dans les droits du requérant ne pouvait donc pas être justifiée en droit. »

Altan est maintenant en prison depuis quatre ans et sept mois. Au moment de la rédaction du présent rapport, la Turquie n’avait pas publié de réponse formelle à l’arrêt de la CEDH.