La Tunisie vote à nouveau pour un parlement démis de ses fonctions par le président

Les Tunisiens doivent à nouveau voter dimanche aux élections pour un parlement déchu de ses pouvoirs, dernier pilier du remake politique du président Kais Saied dans le berceau du printemps arabe.

Le vote du deuxième tour intervient alors que le pays d’Afrique du Nord est aux prises avec une grave crise économique et de profondes divisions politiques concernant la prise de pouvoir de Saied en juillet 2021.

Quelque 262 candidats, dont seulement 34 femmes, se présentent pour 131 sièges lors d’une élection dont le premier tour le mois dernier n’a vu que 11,2% des électeurs inscrits.

Il s’agit du plus faible taux de participation à un vote national depuis la révolte de 2011 qui a renversé le dictateur Zine El Abidine Ben Ali et déclenché des soulèvements imitateurs à travers le monde arabe.

Le tour final intervient 18 mois après que Saied a limogé le gouvernement et suspendu le parlement, puis a décidé de prendre le contrôle du pouvoir judiciaire et de faire adopter une constitution en juillet dernier qui a donné à son bureau un pouvoir exécutif presque illimité.

Youssef Cherif, le directeur de Columbia Global Centers à Tunis, a déclaré que les Tunisiens avaient un “manque d’intérêt” pour la politique.

“Ce parlement aura très peu de légitimité, et le président, qui est tout-puissant grâce à la constitution de 2022, pourra le contrôler comme il l’entend”, a-t-il déclaré.

L’avocat et politologue Hamadi Redissi a déclaré que la nouvelle assemblée “n’aurait pas à approuver le gouvernement, ni à le censurer sans une majorité des deux tiers” du parlement et d’un conseil de représentants régionaux, dont la composition n’a pas encore été définie. .

La législature n’aura presque aucun pouvoir pour demander des comptes au président.

Comme lors du premier tour, la plupart des partis politiques — mis à l’écart par un système interdisant aux candidats de déclarer allégeance à une formation politique — ont appelé au boycott.

Dans les rues de Tunis, la campagne a été discrète, avec peu d’affiches sur les murs et peu de candidats connus.

Et malgré la rupture de Saied avec la classe politique traditionnelle, de nombreux Tunisiens sont sceptiques à l’égard de tous les politiciens.

“Je ne pense pas pouvoir faire confiance à qui que ce soit, donc je ne vais pas voter”, a déclaré le charpentier Ridha.

« Au bord de l’effondrement »

Le conseil électoral a organisé des débats télévisés pour tenter de susciter l’intérêt des électeurs qui ont soutenu la candidature de Saied à la présidence en 2019.

Mais les Tunisiens, aux prises avec une inflation de plus de 10 % et des pénuries répétées de produits de base, du lait à l’essence, ainsi que les grèves des travailleurs des transports et des enseignants, ont des priorités plus urgentes que la politique.

La livraison la semaine dernière de 170 camions de nourriture, un cadeau du gouvernement basé à Tripoli de la Libye déchirée par la guerre, a été considérée par beaucoup comme une humiliation.

Redissi a déclaré que le pays était “au bord de l’effondrement”.

“Parallèlement à la flambée des prix, nous constatons des pénuries et le président blâme pathétiquement” les spéculateurs, les traîtres et les saboteurs “”, a-t-il déclaré.

Mais Cherif a déclaré qu’en dépit d’un mécontentement généralisé, il était “possible que le statu quo perdure tant que le Tunisien moyen ne verrait pas d’alternative crédible au président Saied”.

Saied a fait face à des appels à la démission après le premier tour de l’élection, mais l’opposition reste divisée en trois blocs : le Front de salut national comprenant le parti d’inspiration islamiste Ennahda, un regroupement de partis de gauche, et le Parti libre destourien, considéré comme nostalgique de La poigne de fer de Ben Ali.

L’élection a lieu dans l’ombre des négociations interminables de la Tunisie avec le Fonds monétaire international pour un plan de sauvetage d’une valeur d’environ 2 milliards de dollars.

Cherif a déclaré que les pourparlers butaient sur les inquiétudes des États-Unis pour l’avenir de la démocratie tunisienne et sur la réticence apparente de Saied à « accepter les diktats du FMI » sur des questions politiquement sensibles, notamment la réforme des subventions.

Redissi a déclaré qu’il y avait une « divergence flagrante » entre la rhétorique de Saied contre le FMI et le programme que son gouvernement a proposé au prêteur « en catimini ».

“Nous avons un président qui s’oppose à son propre gouvernement”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le seul espoir du pays résidait dans un “plan de sauvetage” proposé par la puissante fédération syndicale UGTT, la Ligue des droits de l’homme, l’Ordre des avocats de Tunisie et le groupe de défense des droits socio-économiques FTDES.

