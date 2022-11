La Tunisie tient le Danemark pour son premier match sans but à la Coupe du monde 2022

Andreas Cornelius était allongé sur le sol, complètement incrédule. L’attaquant du FC Copenhague a beaucoup d’expérience dans le domaine des buteurs. avec son ancien club, Trabzonspor, il a marqué 15 fois en 37 apparitions.

Ainsi, alors qu’un ballon dévié flottait juste devant lui, sans gardien de but à battre, et seulement un défenseur tunisien choqué à sa droite, il a plongé avec confiance dans les airs, dirigeant un ballon à bout portant dans le but.

Cornelius a entendu le cliquetis malheureux du poteau, le bruit sourd d’un dégagement de la ligne de but et onze soupirs de soulagement. Il a enfoui sa tête dans le sol avant de se relever et de chercher un autre vainqueur.

La bévue de Cornelius pourrait très bien coûter au Danemark une place dans les huitièmes de finale. La Tunisie était censée être une équipe facile à battre, trois points rapides qui les aideraient à rivaliser avec la France samedi. Mais sans le but et la victoire de Cornelius, affronter la France, la Tunisie et l’Australie deviendra encore plus difficile à l’approche de la deuxième journée.

La Tunisie surprend le Danemark avec une performance enflammée à la Coupe du monde

Pendant un bon moment, la Tunisie a semblé gagner le match au lieu de le faire match nul. La Tunisie a eu un but refusé en début de match et Kasper Schmeichel a été appelé à plusieurs reprises. Issam Jebali a failli ébrécher Schmeichel à la fin de la première mi-temps, mais les mains tendues du gardien de Leicester ont gardé sa feuille blanche intacte. La Tunisie était énergique, enflammée par le nombre surprenant de fans itinérants. Un pressing constant a déséquilibré la défense danoise et la Tunisie a remporté la bataille pour la possession.

Pourtant, l’élan a changé de camp pour la dernière mi-temps. La fatigue a rattrapé une équipe tunisienne qui a attendu la 67e minute pour effectuer un remplacement. Le Danemark a physiquement combattu la Tunisie sans ballon, usant le milieu de terrain et tissant de belles passes ensemble. Aymen Dahmen a dû sauver sa vie lorsqu’il a fait face à un puissant tir de Christian Eriksen, et Andreas Skov Olsen a vu son but annulé en raison d’un hors-jeu rapproché.

Le Danemark s’est battu jusqu’à la dernière seconde. La Dynamite danoise fait pression sur Yassine Meriah pour un handball accidentel. L’arbitre a failli donner un penalty aux Danois, mais après un contrôle VAR, il a jugé que le handball était accidentel. La Tunisie a tenu bon jusqu’à la dernière seconde, ce qui signifie qu’elle obtient un gros avantage avant le choc de samedi contre la Tunisie. Les excellentes performances défensives de la Tunisie (leur première feuille blanche à la Coupe du monde depuis un match nul contre l’Allemagne de l’Ouest en 1978) les ont aidés à marquer un point et à mieux se classer à la Coupe du monde.

Khazri laissé sur le banc

L’une des plus grandes surprises du stade Education City n’a pas été les dizaines de milliers de supporters tunisiens présents. Ce n’était pas non plus le fait que les Aigles de Carthage tenaient un pays parmi les 10 premiers sur un score de 0-0. C’est le fait que l’attaquant montpelliérain Wahbi Khazri n’a pas mené la Tunisie au combat.

Khazri est le deuxième buteur tunisien le plus prolifique de l’histoire de la Tunisie. De plus, il est le plus prolifique de tous les joueurs tunisiens actifs. Cependant, Khazri a connu une période difficile avant la Coupe du monde. Khazri n’a pas réussi à marquer pour la Tunisie depuis janvier. Son dernier but en club est revenu en août.

Khazri est un joueur très dangereux. C’est un dribbleur fluide et un meneur de jeu soyeux, et un finisseur constant. Il peut marquer de loin comme il l’a fait pour Saint-Etienne contre Metz. Même à 31 ans, il est toujours assez constant. C’est le gars que vous demandez quand vous voulez un but.

C’est pourquoi de nombreux supporters tunisiens ont été déconcertés lorsque le manager Jalel Kadri a lancé l’attaquant d’Odense Issam Jebali et Hannibal Mejbri contre Khazri. Jebali a fini par manquer une grande chance lorsque sa puce a rencontré le bout des doigts de Schmeichel, et Hannibal n’a eu que quatre touches en 15 minutes.

En général, l’attaque de la Tunisie a été lente. Simon Kjær, Andreas Christensen et Joachim Andersen ont complètement arrêté les trois attaquants. Malgré 6’1 et 185 livres, Jebali a perdu 10 duels contre les trois défenseurs. La Aigles de Carthage ne pouvaient rien faire parvenir à leurs attaquants dans les airs, les forçant à se battre à travers une mer de rouge.

La Tunisie aura besoin de la finition et de la force de Khazri pour affronter l’Australie.

Le milieu de terrain tunisien est la clé de son succès

La Tunisie n’a pas de véritables vedettes. Bien sûr, il a le criminel sous-estimé Wahbi Khazri. Cependant, il n’y a pas de véritable superstar qui joue pour la Tunisie. Pas de Riyad Mahrez pour l’Algérie, ni d’Achraf Hakimi pour le Maroc. Il est donc naturel que la meilleure qualité de la Tunisie ne soit pas un joueur. Au contraire, cela pourrait être quatre.

Le solide milieu de terrain d’Ali Abdi de Caen, d’Aissa Laidouni de Ferencvaros, d’Ellyes Skhiri de Cologne et de Mohamed Drager de Luzern était imparable en première mi-temps, et c’est pourquoi la Tunisie n’a pas concédé de but en seconde période.

Ils ont assuré la stabilité défensive. Les quatre ont combiné pour 10 des 15 tacles de la Tunisie et ont eu la majorité des dégagements pendant le match. Ils étaient également responsables de la possession du ballon et de la création d’un élan. Lorsque les défenseurs tunisiens ont dégagé un ballon dangereux, le milieu de terrain à quatre a posé une menace considérable en contre-attaque. Ils devraient être encore plus dangereux face à l’Australie.

L’Australie attend

CinqTrenteHuit évalue les chances de la Tunisie de se qualifier pour les huitièmes de finale à 33 %, juste au-dessus de celles de l’Australie à 31 %. La Tunisie obtenir un point sur le Danemark sera énorme, d’autant plus qu’ils peuvent monter à quatre points après leur deuxième journée.

La Tunisie sera sûrement la favorite pour battre les Australiens samedi. À l’exception de la victoire palpitante de l’Australie sur le Pérou, l’Australie n’a affronté personne en dehors de l’Asie depuis la Coupe du monde 2018. L’Australie a subi des défaites contre le Japon et l’Arabie saoudite en 2022, mais en dehors de ces deux rencontres, elle entre au Qatar invaincue. La Tunisie peut user de son acharnement et de son imprévisibilité pour surprendre Footballoosmais ni la Tunisie ni l’Australie ne peuvent tirer de conclusions hâtives dans ce qui promet d’être un match âprement disputé.

PHOTO : IMAGO / Xinhua