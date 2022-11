La Tunisie surprend la France mais ne parvient pas à se qualifier pour les huitièmes de finale

Wahbi Khazri, né en France, a marqué le seul but du match alors que la Tunisie a remporté mercredi une célèbre victoire 1-0 contre la France, tenante du titre, lors de la Coupe du monde, mais cela ne leur a pas suffi pour atteindre les huitièmes de finale.

L’entraîneur français Didier Deschamps, dont l’équipe était déjà qualifiée pour les KO, a effectué neuf changements mais ils n’étaient que l’ombre d’eux-mêmes et Khazri les a punis à la 58e minute au stade Education City.

La Tunisie a ensuite dû s’accrocher à la victoire car le but d’Antoine Griezmann dans les arrêts de jeu a été refusé à la suite d’un examen VAR.

Khazri, qui a grandi en Corse et joue en Ligue 1 pour Montpellier, était l’un des six joueurs de la formation tunisienne nés sur le sol français et il a été sélectionné par la France au niveau des moins de 21 ans.

Il y a une grande communauté tunisienne en France qui savourera le résultat, la première victoire du pays contre un adversaire européen lors d’une Coupe du monde et seulement sa troisième en 18 matches lors du tournoi.

Cependant, ils avaient besoin que l’Australie perde des points dans l’autre match du Groupe D de la journée pour avoir une chance d’atteindre les 16 derniers pour la première fois.

La victoire 1-0 des Socceroos sur le Danemark signifie que ce sont eux qui passent avec la France.

Les champions du monde et l’Australie ont terminé à égalité avec six points, mais la France est en tête de la section sur la différence de buts et attendra les deuxièmes du Groupe C en huitièmes de finale dimanche.

Les Bleus avaient été la première équipe à s’assurer une place au tour suivant après avoir remporté leurs deux premiers matchs au Qatar, il n’était donc pas surprenant que Deschamps ait choisi d’apporter des changements.

Kylian Mbappe a été l’un de ceux à abandonner, Randal Kolo Muani de l’Eintracht Francfort obtenant sa première titularisation internationale à l’avant.

Axel Disasi a également débuté à l’arrière droit, le premier joueur de champ à faire ses débuts en France dans un match de Coupe du monde depuis 1966, tandis que le milieu de terrain du Real Madrid Eduardo Camavinga a débuté à l’arrière gauche.

– Griezmann a refusé l’égalisation –

La France était méconnaissable alors que Deschamps répétait ce qu’il avait fait il y a quatre ans, lorsqu’il avait apporté des changements radicaux pour le dernier match de groupe contre le Danemark.

Le résultat fut alors un match nul 0-0 soporifique qui n’empêcha finalement pas la France de remporter le titre.

Cette fois, la deuxième chaîne de France a joué comme si elle n’avait jamais joué ensemble auparavant et la Tunisie – avec une foule partisane derrière elle – a senti sa chance alors qu’elle cherchait à dépasser la phase de groupes lors d’une Coupe du monde pour la première fois.

La foule a éclaté lorsque la Tunisie a mis le ballon dans les filets à peine huit minutes.

Nader Ghandri a détourné un coup franc de Khazri devant Steve Mandanda, mais il était juste hors-jeu.

Débutant cette Coupe du monde pour la première fois, le capitaine Khazri a également piqué les paumes de Mandanda d’une volée à la 35e minute, tandis qu’un tir que Kingsley Coman a bien dévié était aussi proche que la France est venue.

Ils étaient décousus, et ce n’était pas une surprise quand la Tunisie a pris la tête.

La France a fait appel en vain pour une faute alors que Youssouf Fofana a été dépossédé par Ellyes Skhiri, et Khazri a traversé avant de tirer sur Mandanda.

Deschamps a ensuite envoyé Mbappe ainsi que Griezmann et Ousmane Dembele pour tenter d’éviter la première défaite de la France en phase de groupes de Coupe du monde depuis sa désastreuse campagne de 2010.

Griezmann pensait avoir égalisé profondément dans le temps additionnel lorsqu’il a volé à l’intérieur de la surface, mais l’arbitre a refusé le but pour hors-jeu après un long examen VAR.

