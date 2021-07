La Tunisie secouée alors que le président limoge le parlement au milieu de la crise de Covid

Des agents de sécurité tunisiens retiennent les manifestants devant le bâtiment du parlement dans la capitale Tunis le 26 juillet 2021, à la suite d’une décision du président de suspendre le parlement du pays et de limoger le Premier ministre. – La Tunisie s’est enfoncée plus profondément dans la crise lorsque le président Kais Saied a suspendu le parlement et limogé le Premier ministre Hichem Mechichi fin juillet, poussant le plus grand parti politique du pays à dénoncer un « coup d’État ». (Photo de FETHI BELAID / AFP) (Photo de FETHI BELAID / AFP via Getty Images)

La Tunisie est confrontée à la plus grande épreuve pour sa jeune démocratie, à la suite d’une décision dramatique du président Kais Saied de renverser le gouvernement du pays et de suspendre le parlement.

La décision dimanche soir a déclenché des réactions très opposées – des milliers de partisans du président ont afflué dans les rues de la capitale Tunis, acclamant l’éviction de ce qu’ils considéraient comme des politiciens corrompus et incompétents.

Les opposants au président, en particulier les membres du parti islamiste Ennahda, qui constituent la majorité au parlement, accusent Saied d’avoir orchestré un coup d’État. La dissolution du gouvernement par Saied a eu lieu le 25 juillet, jour de la République tunisienne, qui a marqué l’abolition de son ancienne monarchie en 1957.

Saied lui-même a rejoint la foule dans la rue, qui a inondé l’emblématique avenue Habib Bourguiba de la capitale, lieu des soulèvements de masse qui ont déclenché le printemps arabe en 2011 et le renouveau de la démocratie dans le pays.

« Je mets en garde tous ceux qui pensent à recourir aux armes … et quiconque tire une balle, les forces armées répondront par des balles », a-t-il déclaré dans un communiqué télévisé. Saied a déclaré que la constitution lui permettait de suspendre le Parlement en cas de « danger imminent ».

Saied a limogé le Premier ministre Hichem Mechichi, revendiquant l’autorité constitutionnelle de le faire, et a gelé les activités du Parlement pendant 30 jours. Il a déclaré qu’il continuerait à diriger avec un nouveau Premier ministre.

Cette décision fait suite à des mois de creusement du déficit budgétaire et d’augmentation de la dette publique depuis le début de la pandémie de coronavirus, et de mécontentement public frémissant face au chômage, aux services publics inadéquats et à la gestion par le gouvernement de la pandémie de coronavirus.

Saied et le parlement ont été élus lors de votes populaires séparés en 2019. Saied, le juriste et ancien conférencier de 63 ans, s’est présenté en tant que candidat indépendant et a été favorisé par beaucoup en tant qu’outsider populiste et politique.

La Tunisie est considérée comme le seul pays à être sorti des soulèvements populaires de la région il y a une décennie avec une démocratie relativement fonctionnelle. Mais les critiques à l’extérieur et à l’intérieur du pays, y compris des millions de Tunisiens eux-mêmes, ont été mécontents du rythme et de l’ampleur des progrès. Ils disent que les gouvernements ultérieurs du pays d’Afrique du Nord n’ont pas réussi à apporter la prospérité, une gouvernance adéquate ou une amélioration économique.