TUNIS, Tunisie (AP) – Les autorités tunisiennes ont donné une autorisation d’urgence pour utiliser le vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik-V, mais n’ont pas encore commandé de doses, a déclaré vendredi un responsable de la santé.

Alors que le Maroc et l’Algérie voisins ont déjà commencé à vacciner, la Tunisie n’a pas encore reçu de vaccins.

Il devrait recevoir ses premières livraisons – 93000 doses initiales de Pfizer-BioNTech – à la mi-février, suivies d’environ 600000 doses du vaccin AstraZeneca-Oxford, selon le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis, le Dr Hachemi Louzir, qui supervise le programme de vaccination de la Tunisie.

Ceux-ci font partie d’un accord plus large avec le programme mondial de vaccination COVAX pour les pays en développement et le CDC africain que la Tunisie espère apporter jusqu’à 7 millions de doses de vaccin dans les mois à venir, a déclaré Louzir.

En outre, la Tunisie a conclu cette semaine un accord bilatéral avec Pfizer-BioNTech pour 2 millions de doses, selon Louzir, qui supervise le programme de vaccination de la Tunisie.

Après que l’Algérie a conclu un accord l’année dernière pour le vaccin Spoutnik et que le Maroc a conclu un accord rapide avec le chinois Sinopharm, la Tunisie est maintenant en négociations pour acquérir le vaccin russe, a déclaré Louzir.

La Tunisie espère vacciner 50% de sa population d’environ 11 millions de personnes d’ici l’été prochain. Louzir a estimé le coût global du programme de vaccination de la Tunisie à 100 millions de dollars.

Le ministre tunisien de la Santé a rencontré l’ambassadeur britannique pour discuter d’une éventuelle production de vaccins en Tunisie mais aucun accord n’a été conclu, a déclaré Louzir.

La Tunisie a signalé plus de 7 000 décès liés au virus et plus de 213 000 infections, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins.

___

Suivez la couverture AP de la pandémie de coronavirus sur:

https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic

https://apnews.com/hub/coronavirus-vaccine

https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak