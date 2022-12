La Tunisie se dirige vers les premières élections depuis la prise de pouvoir présidentielle

Cela peut être considéré comme la mise en place d’un groupe de parlementaires perçus comme bien plus représentatifs de leurs circonscriptions que les précédentes assemblées tunisiennes, ou une chambre d’approbation qui imposera peu de contrôles au régime d’un seul homme du président Kais Saied. Cela pourrait être la prochaine étape du plan de M. Saied pour nettoyer la corruption et ramener la Tunisie à la prospérité et aux objectifs initiaux de la révolution de 2011. Ou c’est la prochaine étape sur le chemin de la ruine politique et économique imminente.

Les élections ressusciteront un corps que M. Saied a suspendu en juillet 2021 dans ce que de plus en plus de Tunisiens appellent désormais un coup d’État, démolissant la jeune démocratie alors qu’il commençait à gouverner par décret présidentiel. À l’époque, les Tunisiens de toutes les classes et de toutes les régions ont accueilli le moment avec des acclamations et du soulagement, espérant et croyant que M. Saied tiendrait les promesses non tenues de la révolution.

Le président s’est ensuite engagé à rétablir l’assemblée dans le cadre d’une série de changements politiques radicaux, notamment la rédaction d’une nouvelle constitution qu’il a personnellement supervisée, qui remettrait la Tunisie sur les rails.

Pris entre leurs appréhensions vis-à-vis du président et la haine des partis politiques qui s’y opposent, de nombreux Tunisiens apparaissent au mieux tièdes lors de ce vote. Le peu d’intérêt peut refléter en partie le fait que l’esprit des Tunisiens est occupé à joindre les deux bouts, pas à la politique.

Mais le nouveau Parlement ressemblera peu à celui qu’il remplace grâce à la nouvelle constitution et à la loi électorale de M. Saied, qui, entre autres changements, empêchent les partis politiques d’être impliqués dans les élections. Et alors que l’économie s’est effondrée au cours de l’année écoulée, de plus en plus de Tunisiens perdent confiance dans le fait que le projet de M. Saied apportera les changements qu’ils attendent désespérément.