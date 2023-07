« La Tunisie n’est pas en dehors de la démocratie », déclare le chef de la diplomatie du pays

Commentez cette histoire Commentaire

Tunis, Tunisie – Le berceau du printemps arabe est confronté à une convergence de crises qui inquiète profondément l’Occident. Cette année, la Tunisie – un pays d’Afrique du Nord de 12,3 millions d’habitants – a dépassé la Libye en tant que plus grande rampe de lancement de la migration irrégulière vers l’Europe, une vague composée en grande partie d’Africains subsahariens fuyant les côtes tunisiennes. L’exode s’est déroulé alors que le président Kais Saied s’est fait l’écho de la «théorie du grand remplacement» de l’extrême droite occidentale, dénonçant un «complot criminel» visant à repeupler la Tunisie à prédominance arabe avec des Africains noirs. Des Africains subsahariens ont été arrêtés, licenciés de leur travail, expulsés de leurs maisons et sont devenus la cible d’agressions physiques.

Aux prises avec des déficits budgétaires béants, la Tunisie reste dans l’impasse avec le Fonds monétaire international sur un plan de sauvetage de 1,9 milliard de dollars. Saied – qui est arrivé au pouvoir aux urnes en 2019, mais a depuis décidé de consolider le pouvoir – refuse de céder sur sa résistance aux réductions des subventions gouvernementales en échange d’une bouée de sauvetage financière.

Pendant ce temps, des dissidents et des opposants politiques, dont Rached Ghannouchi, le principal chef de l’opposition du pays, ont été emprisonnés pour ce que les critiques décrivent comme des accusations forgées de toutes pièces. Pourtant, l’Occident a marché relativement légèrement avec Saied – à la fois pour encourager une répression locale de la migration irrégulière, ainsi que par crainte qu’il ne penche vers la Russie et la Chine s’il était trop pressé.

Lors de mon récent voyage de reportage en Tunisie, le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar a abordé ces questions et plus encore. L’interview suivante a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Les racines racistes de la montée des migrations vers l’Europe cette année

TWV : Quel est l’état de la démocratie tunisienne aujourd’hui étant donné qu’elle a été remise en cause après la dissolution du parlement par Saied et la consolidation du pouvoir ?

Nabil Ammar : La Tunisie n’est pas en dehors de la démocratie aujourd’hui. Les Tunisiens veulent plus que jamais la démocratie, mais ils veulent une démocratie authentique, une démocratie, un système démocratique où ils décideront de sa forme et de ses modalités de fonctionnement. Ce que nous avions avant était [political] blocus. La constitution précédente ne fonctionnait pas. Le parlement ne fonctionnait pas. Les gens étaient bouleversés. Une classe politique ne livrait pas ce que les gens attendaient. Si une autre démocratie avait eu les résultats que nous avons eus, il y aurait eu une révolution.

Les gouvernements européens sont profondément préoccupés par les flux migratoires en provenance de Tunisie cette année. Pourquoi les chiffres sont-ils si élevés ?

La mauvaise situation des économies des pays [of origin of the migrants]. La solution à moyen et long terme est de régler les vrais problèmes dans leur propre pays. Quoi que vous fassiez en matière de police en mer, cela ne suffira pas. Parce que s’ils n’ont pas d’espoir, de travail, de stabilité, etc., ils essaieront par tous les moyens d’arrêter [their countries] et bien sûr la Tunisie est au centre de cette route [to Europe.] C’est une question globale. C’est au-dessus de la capacité d’un pays à y faire face.

Je crois comprendre que bon nombre des migrants qui partent maintenant sont présents en Tunisie depuis un certain temps, depuis des mois ou des années.

Peut-être qu’une partie d’entre eux quand ils arrivent choisissent de rester ici un peu, mais ils choisissent de rester seulement jusqu’à ce qu’ils puissent aller plus au nord [to Europe].

En février, Saied a dénoncé ce qu’il a décrit comme un complot criminel changer la composition ethnique de la Tunisie en remplaçant les Arabes par des migrants d’Afrique subsaharienne. Les critiques ont qualifié cela de raciste.

Il n’a pas écrit cette étude. … Il n’a pas dit qu’il était d’accord avec les conclusions. Il n’a fait que citer… cette théorie [to say it] a été écrit. Cela ne signifie pas que vous en êtes l’auteur ou que vous le soutenez. … Et comment est-il possible de qualifier ce pays de raciste, notamment par rapport à d’autres qui peuvent vraiment revendiquer ce titre ? C’est complètement injuste.

Les migrants fuient la Tunisie au milieu des arrestations et des attaques racistes contre les Africains subsahariens

Dans les semaines qui ont suivi les commentaires du président, des ONG et d’autres ont déclaré que des migrants avaient fait l’objet d’arrestations, avaient été expulsés de leur travail et avaient subi d’autres agressions. Êtes-vous en train de dire que cela ne s’est pas produit?

Premièrement, ces ONG ont leurs agendas. Nous devrions nous demander, où obtiennent-ils leur argent… [but] il est arrivé que certains individus profitent de la situation pour des raisons très différentes. Vous pouvez être bouleversé et vous voulez être violent. Mais ce que je peux dire, c’est qu’à chaque fois que nous avons eu ce type de problèmes, nous avons pris des mesures.

Vous voulez dire que vous avez essayé d’aider les personnes qui ont été agressées ?

Oui. Par exemple, si nous recevions un appel indiquant que quelqu’un avait été attaqué, j’appelais personnellement le ministre de l’Intérieur et disais que nous avions des problèmes quelque part. Ensuite, ils vont résoudre le problème. Et c’est résolu. Dans certains cas, j’ai appelé les parents de ces personnes dans leur propre pays pour leur dire que ça va, qu’ils vont bien. Je veux dire [the attacks on migrants] sont des actes d’émeutes. Nous avons des émeutes en Tunisie. Vous pouvez les avoir. Il s’agit de certains actes individuels. Ce n’était pas organisé. Et les autorités ont pris toutes les [right] mesures pour faire face à cette situation.

Êtes-vous optimiste que la Tunisie puisse encore parvenir à un accord avec le FMI ? L’impasse actuelle est-elle toujours sur les demandes du FMI pour que la Tunisie limite les subventions gouvernementales ?

Les discussions avec le FMI ne sont pas closes. … La ligne rouge est la stabilité du pays. Vous ne pouvez pas toucher les subventions comme ça. Dans le contexte actuel, c’est très, très risqué. … Il y a une histoire dans d’autres pays que lorsque les mesures étaient trop dures, il y avait des explosions sociales. Nous n’avons pas besoin de cela en Tunisie. Et je comprends que les principaux partenaires, en ce qui concerne le FMI, le comprennent. Et ils explorent peut-être maintenant l’idée que, d’accord, nous avons compris vos lignes rouges. Essayons de travailler à l’intérieur des lignes rouges. C’est mon impression.

Quels pays empêchent le FMI de conclure un accord avec la Tunisie ?

Je dirais qu’il y a ceux qui nous comprennent peut-être mieux à cause de la géographie, à cause de l’histoire. [Like the] Italiens. Mais peut-être que plus vous allez vers le nord, moins les gens comprennent ce qui se passe réellement dans [our] pays. Ils le mélangeaient avec la politique, et avec la démocratie ou l’absence de démocratie ou quoi que ce soit.

Pouvez-vous comprendre leurs inquiétudes lorsque le chef du parti d’opposition et d’autres personnalités politiques ont été emprisonnés et que des limites sont imposées à la liberté d’expression ?

[Ghannouchi] ne devrait pas être au-dessus des lois car c’est un politicien… [and] pourquoi ne pas mettre ce genre de pression sur d’autres pays que je ne nommerai pas ? Pourquoi ne parlez-vous pas des États qui tuent des gens ? Ce n’est pas le cas ici. Cela ne s’est jamais produit ici. Pourquoi devrions-nous subir ce type de pression ?

Certains observateurs craignent que si un accord avec le FMI n’est pas conclu et qu’il n’y ait pas d’amélioration des relations entre votre pays et l’Occident, la Tunisie pourrait basculer vers la Russie et la Chine.

Nous n’avons pas dit cela. Peut-être que d’autres l’ont dit. Ils ne nous ont pas consultés avant de dire cela. Nous disons que nous entretenons de bonnes relations avec de nombreux partenaires différents. Il n’y a pas de conflit entre avoir des relations stratégiques avec l’Occident et les États-Unis et avoir de bonnes relations… [with] Chine, Russie ou Brésil, les BRICS. Mais il n’y a pas de décision de passer de ce type de partenaire aux autres. Nous n’avons jamais dit cela. Ce n’est pas sur la table.