La Tunisie léthargique s’incline 1-0 face à l’Australie

La Tunisie était le mince favori dans leur match contre l’Australie, mais aucun des deux n’a joué comme ça. L’Australie a fermement saisi le jeu en première mi-temps, tandis que tout ce que la Tunisie pouvait faire était de regarder avec terreur.

La première occasion majeure de l’Australie, à la 23e minute, a été le reflet de la ténacité des Australiens.

Craig Goodwin a balancé un centre depuis l’aile, et même s’il a fallu une déviation, l’attaquant principal Mitchell Duke a mis sa tête dessus et l’a envoyé devant le gardien pour commencer le score.

Jackson Irvine a presque doublé l’avance de l’Australie, mais son tir est passé à côté.

Après que l’Australie ait fini de faire pression sur le gardien de but à la recherche d’une plus grande avance, elle s’est repliée et a laissé les Tunisiens tenter de percer le dernier tiers. Il y avait des blocs clés de la ligne arrière et plusieurs gros arrêts de Matthew Ryan, mais la raison

La Tunisie n’a pas pu égaliser à cause de son propre gaspillage.

Youssef Msakni a réussi plusieurs tirs qui auraient facilement pu faire gagner un point à la Tunisie s’ils avaient cadré ou s’il les avait placés avec précision. L’attaquant d’Al-Arabi a réussi six tirs au total, dont seulement deux sont cadrés. Le match s’est terminé en faveur des Australiens, qui ont défendu et compté sur des contre-attaques pendant une grande partie de la seconde mi-temps.

Qu’est-il arrivé à l’attaque tunisienne ?

L’offensive tunisienne a craché contre l’Australie. Lorsque la Tunisie avait le plus besoin d’un but, l’attaque n’a pas pu égaliser et obtenir au moins un point contre les Footballoos.

La Tunisie n’a pas encore marqué lors de la Coupe du monde, et sa baisse de score remonte à une défaite 5-1 contre le Brésil. La dernière fois que la Tunisie a marqué plus d’un but dans un match, c’était contre le Japon début juin.

Une partie de cela peut tomber dans la malchance. La Tunisie a totalisé 13 tirs contre le Danemark et 14 tirs contre l’Australie. Ils ont une façon de tisser des passes pour dissuader les défenseurs et créer des occasions.

Pourtant, ni dans leur match contre le Danemark ni contre l’Australie, leurs principaux attaquants n’ont pas pu terminer leurs chances. L’attaquant principal Issam Jebali n’a réussi qu’un seul tir au but en 153 minutes de Coupe du monde.

Bien que ses partenaires offensifs Youssef Msakni et Naim Sliti aient eu des points d’éclat lors des deux matches, l’attaque est plate et déprimante.

Les tactiques doivent être réinitialisées avant le match contre la France

Le nouveau manager Jalel Kadri a de nombreux liens avec la FA tunisienne.

Il a eu un passage sans incident en tant qu’entraîneur-chef U20 en 2008 et a été premier entraîneur adjoint de la Tunisie pendant la période désastreuse de Nabil Maaloul.

Le dernier passage de Kadri avec la Tunisie comprenait un passage de six mois en tant qu’entraîneur adjoint de la Tunisie en 2021, où ils étaient bons, mais pas d’élite. Kadri a pris le relais lors de la CAN lorsque l’entraîneur-chef a obtenu le COVID. Son expérience dans le tournoi était mitigée; il a éliminé le candidat nigérian en huitièmes de finale mais a perdu contre le Burkina Faso juste après. Quoi qu’il en soit, la FA l’a promu au poste d’entraîneur-chef insaisissable et l’a chargé d’emmener la Tunisie à la Coupe du monde.

Il l’a coupé de près avec une victoire 1-0 sur le Mali au troisième tour aller-retour, mais ils étaient néanmoins au Qatar. Maintenant, alors que la Tunisie n’est qu’à 90 minutes d’une éventuelle sortie anticipée, le long parcours de 14 ans de Kadri pour devenir l’entraîneur-chef semble déjà compromis.

Certaines tactiques de Kadri ont échoué en Coupe du monde. Kadri est passé de son habituel 4-3-3 au profit d’une formation à trois en défense. La Tunisie n’a eu qu’un match pour tester la nouvelle idée de Kadri ; une victoire non officielle 2-0 contre l’Iran où ils ont joué un 3-5-2.

Lorsque Kadri a pris le terrain dans un 3-4-3 contre le Danemark, son changement audacieux semblait fonctionner. La Tunisie était défensivement rigide, quelque peu menaçante en attaque, et elle a tenu un candidat à la Coupe du monde en échec 0-0.

Pourtant le recul est de 20/20. Lorsque la Tunisie a pris le terrain avec un 3-4-2-1 lors de son deuxième match, les Australiens ont répliqué avec un 4-2-3-1, cherchant à prendre le contrôle du match. Ils sont arrivés tôt avec la tête de Duke, et leur emprise sur le jeu s’est relâchée mais n’a jamais lâché.

Face à la France, qui a joué un 4-2-3-1 lors de son dernier match, la Tunisie voudra peut-être revenir à son traditionnel 4-3-3.

Les joueurs le savent mieux grâce à leur ancien entraîneur-chef, il est facile de contre-attaquer et vous pouvez placer Jebali (ou Khazri), Msakni et Sliti dans les trois premiers. La Tunisie a besoin d’une victoire contre le Danemark, ce qui signifie que l’équipe de Kadri a besoin d’agressivité, de possession et de beaucoup de tirs.

Possibilités et permutations pour la Tunisie

La Tunisie est certainement dans une situation difficile à l’approche du match de mercredi contre la France. La Tunisie a besoin d’une victoire pure et simple contre la France et de résultats favorables du match Australie-Danemark pour potentiellement progresser.

