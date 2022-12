La Tunisie bat la France 1-0 mais ne peut se qualifier

Khazri fait la différence pour la Tunisie lors d’une victoire 1-0

La victoire monumentale de la Tunisie sur la France était une pincée de bien dans un grand plat de mal. Bien que les Aigles de Carthage aient décroché leur première victoire contre la France en 51 ans, ils ont été éliminés grâce à la performance terne du Danemark contre l’Australie.

Bien sûr, ce n’est pas comme si la Tunisie jouait le onze de départ qui a terrorisé la Coupe du monde en 2018. Elle a affronté une équipe très affaiblie composée de remplaçants, de joueurs défavorisés et de jeunes prodiges.

L’arrière central du Club Africain Nader Ghandri a failli enroulé une volée méchante devant Steve Mandanda de Rennes au début du match, mais le juge de touche l’a jugé hors-jeu.

Cette équipe de France n’a cependant pas été une victoire facile. Kingsley Coman et Wesley Fofana ont tous eu leurs chances, mais ils ont généralement raté la cible. La Tunisie a eu de meilleures chances, avec seulement la brillante défense d’Eduardo Camavinga et les arrêts d’embrayage de Mandanda maintenant le niveau de la France.

Pourtant, la Tunisie avait de l’espoir, et elle a transformé cet espoir en réalité. Aissa Laidouni de Ferencvaros a envoyé un ballon au talisman montpelliérain Wahbi Khazri. Khazri s’est lancé dans un incroyable dribble depuis l’au-delà de la surface, grinçant à travers la ligne arrière poreuse française et marquant d’une finition difficile à l’intérieur du 18.

La joie de la Tunisie a été de courte durée. Même si, à l’époque, la Tunisie allait accéder aux huitièmes de finale, l’arrivée vertigineuse de Matthew Leckie a mis fin à ce rêve. Désormais, la Tunisie devait non seulement retenir une équipe de France motivée, mais aussi prier pour un but du Danemark.

Certaines stars françaises ont commencé à remplacer après le but de Khazri. Kylian Mbappe a remplacé Coman tandis qu’Adrien Rabiot de la Juventus a remplacé le milieu de terrain de Marsielle Jordan Veretout.

Même Antoine Griezmann d’Atleti a rejoint la mêlée plus tard dans le match pour renforcer l’attaque de la France, en remplacement de Fofana. La défense tunisienne a dû faire face à d’innombrables tirs de Mbappe et Ousmane Dembele, mais ils ont tenu bon.

C’est-à-dire jusqu’à la 99e minute. Aurélien Tchouameni a croisé dans le ballon la ribambelle de joueurs, et la Tunisie n’a pas pu y faire face. Antoine Griezmann a sauté sur le chaos dans la surface, frappant une grosse demi-volée pour égaliser pour la France. Heureusement, VAR a compté les buts hors-jeu. Pourtant, le résultat de l’Australie s’est tenu, et malgré une large victoire sur la France, la Tunisie n’a pas pu se qualifier.

Au revoir, la Tunisie

Le passage de la Tunisie à la Coupe du monde était à l’opposé du glamour. Au cours de ses trois matches, il n’a concédé qu’une seule fois mais n’a marqué qu’une seule fois. Son attaque lente était composée d’Issam Jebali, qui a constamment déçu les supporters tunisiens.

Entrant dans la Coupe du monde, il n’a commencé qu’une seule fois pour la Tunisie (un match nul 0-0 où il est sorti à la mi-temps). Cela montrait. Non seulement il a eu un passage sans but au Qatar, mais il n’a eu que 60 touches, 25 passes complétées et dix fautes. Il n’a remporté que deux duels et en a perdu 15, ce qui signifie que la Tunisie n’a pas pu placer le ballon dans des endroits dangereux.

C’est une bonne raison pour laquelle le seul but de la Tunisie au Qatar est venu du dribble de Khazri à travers la ligne de fond. La pointe terne de l’attaque tunisienne les a empêchés de se créer de bonnes occasions.

Garder Ben Romdhane et la légende tunisienne Wahbi Khazri sur le banc ont été l’une des plus grosses erreurs de Jalel Kadri. Tous deux ont montré une létalité face à la France qui a cruellement manqué à la Tunisie. Ils auraient certainement pu utiliser les deux dans leurs performances offensives ennuyeuses contre le Danemark et l’Australie.

Bien qu’elle ait quitté le Qatar sur une bonne note et battu les champions du monde en titre, la Coupe du monde de la Tunisie a été objectivement un échec.

La Tunisie n’a pas ébranlé la stigmatisation selon laquelle la Tunisie est une équipe facile à battre. La victoire de la Tunisie sur la France a été gâchée par le fait que la France a reposé ses titulaires. Le Danemark a semblé extrêmement fragile pendant tout le tournoi, et leur défaite contre l’Australie ne fait qu’appliquer le récit.

“J’ai un contrat basé sur les résultats et être éliminé de la phase de groupes sera un échec pour moi” Recevez l’actualité du football France cité Kadri. Sa démission est imminente alors qu’une Tunisie incertaine se demande où elle peut aller à partir de 2023 et au-delà.

Crédit photo : IMAGO / PanoramiC