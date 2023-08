La tueuse de bébés britannique Lucy Letby condamnée à la prison à vie : « La malveillance confine au sadisme »

Lucy Letby, la tueuse en série d’enfants la plus meurtrière du Royaume-Uni, a été condamnée à la prison à vie.

Letby, une ancienne infirmière néonatale qui a été arrêtée en 2018 puis reconnue coupable du meurtre de sept bébés dont elle s’occupait dans un hôpital du nord de l’Angleterre et d’avoir tenté d’en tuer six autres, a été condamnée lundi à la prison à vie sans possibilité de libération.

Dans la décision, le juge James Goss n’a pas mâché ses mots en soulignant la nature de ce que l’infirmière de 33 ans a fait.

« Il y avait une malveillance à la limite du sadisme dans votre action », a déclaré Goss, s’adressant à Letby, qui n’était pas présent lors de l’audience de détermination de la peine. « Au cours de ce procès, vous avez froidement nié toute responsabilité pour vos actes répréhensibles. Vous n’avez aucun remords. Il n’y a aucune circonstance atténuante. »

LUCY LETBY, INFIRMIÈRE DE « SANG-FROID », TROUVÉE COUPABLE DU MEURTRE DE 7 BÉBÉS À L’UNITÉ NÉONATAL DE L’HÔPITAL

Letby a été condamné à la peine la plus sévère possible en vertu de la loi britannique, qui n’autorise pas la peine de mort.

Goss a déclaré que les « circonstances exceptionnelles » justifiaient le rare « ordre de vie entière ».

La condamnation intervient après qu’un jury de la Cour de la Couronne de Manchester qui a délibéré pendant 22 jours a condamné Letby pour le meurtre des sept bébés sur une période d’un an, notamment en s’attaquant aux vulnérabilités des nouveau-nés malades et à l’anxiété de leurs parents.

« Croyez-moi, je suis infirmière », a-t-elle dit à une mère inquiète de deux enfants, qui a témoigné plus tard avoir remarqué du sang autour de la bouche de son fils et entendu ses cris « horribles » lorsqu’ils étaient à l’hôpital le 4 août 2015.

La mère a été renvoyée de l’unité néonatale – disant au tribunal qu’elle savait que quelque chose n’allait «très mal».

Elle est finalement revenue pour trouver son fils mort, après que Letby lui ait injecté de l’air.

La mère avait interrompu sans le savoir la tentative initiale de Letby de tuer l’un de ses fils jumeaux nouveau-nés, selon l’accusation.

UN BÉBÉ ATTAQUÉ PAR LUCY LETBY, « UNE INFIRMIÈRE TUANTE », RÉCUPÉRÉ APRÈS AVOIR ÉTÉ TRANSFÉRÉ À UN NOUVEL HÔPITAL

Letby, qui a été accusée par les procureurs d’avoir « eu un frisson » en assassinant des bébés et de « jouer à Dieu » avec ceux qui lui étaient confiés, a mené sa virée meurtrière dans l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester dans le nord-ouest de l’Angleterre entre juin 2015 et juin 2016.

Elle a failli tuer le deuxième fils de la même famille le lendemain en injectant de l’insuline dans un sac de nutrition. Il a survécu.

Les procureurs ont décrit Letby comme une « opportuniste » qui avait ciblé des enfants malades et l’a accusée d’avoir tué un bébé simplement parce qu’elle voulait attirer l’attention d’un médecin qu’elle aimait.

L’infirmière meurtrière a également visé une mère de jumeaux, qui pleurait déjà la perte d’un fils. Tout en étant vigilante pour surveiller le deuxième enfant après la mort du premier, la mère de la famille a déclaré avoir baissé sa garde et Letby a fait du mal à la sœur du garçon, qui a survécu.

« Nous ne savions pas que vous attendiez que nous partions pour pouvoir attaquer la seule chose qui nous donnait une raison de continuer dans la vie », a déclaré la mère.

En juillet 2016, les médecins ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’implication de Letby dans plusieurs décès de bébés et elle a été retirée de ses fonctions de première ligne. Elle a été arrêtée à son domicile deux ans plus tard en juillet 2018.

Les procureurs ont déclaré qu’une note de « confession », écrite sur un post-it, avait été retrouvée plus tard par la police à son domicile.

Il disait: « Je ne mérite pas de vivre. Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bon pour m’occuper d’eux. »

« Je suis une personne horriblement mauvaise », ajoute la note. Et: « JE SUIS MAL, J’AI FAIT CELA. »

LES MÉDECINS « NE PEUVENT PAS PENSER À UNE CAUSE NATURELLE » POUR LE VOMISSEMENT PAR PROJECTILE D’UN BÉBÉ SURALIMENTÉ PAR L’INFIRMIÈRE LUCY LETBY

Le parent d’un autre enfant qui a été tué a témoigné du désespoir qu’elle éprouvait, sachant que sa fille avait été tuée par quelqu’un qui avait été chargé de s’occuper d’elle.

« Je ne pense pas que nous surmonterons jamais le fait que notre fille a été torturée jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de combat en elle et que tout ce qu’elle a traversé au cours de sa courte vie a été délibérément fait par quelqu’un qui était censé la protéger et l’aider à venir maison, où elle appartenait », a déclaré la mère dans une déclaration lue au tribunal.

Le procureur Nicholas Johnson a fait valoir que la « conduite sadique » de Letby dans les crimes prémédités justifiait un « tarif à vie ».

L’avocat de la défense, Ben Myers, a déclaré que Letby avait maintenu son innocence, mais qu’il n’y avait rien à dire pour justifier une réduction de sa peine.

Certaines familles ont subi plusieurs tragédies, alors que Letby ciblait trois paires de jumeaux et une série de triplés.

« La colère et la haine que j’ai envers elle ne partiront jamais », a déclaré le père qui a perdu deux de ses trois bébés. « Cela m’a détruit en tant qu’homme et en tant que père. »

Son troisième enfant a survécu et a été transféré dans un autre hôpital.

PROCÈS DE LUCY LETBY: LE PÈRE TÉMOIGNE QUE LA PETITE FILLE A ÉTÉ GAUCHE GRAVEMENT HANDICAPÉE APRÈS QUE L’INFIRMIÈRE A ESSAYÉ DE LA TUER

« Il n’y a pas de peine comparable à l’agonie atroce que nous avons subie à la suite de vos actes », a déclaré la mère d’une autre victime. « Au moins maintenant, il n’y a aucun débat sur le fait que, selon vos propres mots, vous les avez tués exprès. Vous êtes mauvais. Vous avez fait cela. »

L’absence de Letby lors de la condamnation, autorisée par les tribunaux britanniques, a alimenté la colère des familles des victimes, car elle n’a pas eu à écouter les déclarations sur la dévastation qu’elle a causée.

Le Premier ministre Rishi Sunak, qui a qualifié les crimes de « choquants et déchirants », a déclaré qu’il présenterait une législation « en temps voulu » pour obliger les condamnés à assister à leur condamnation.

« C’est lâche que des gens qui commettent des crimes aussi horribles ne fassent pas face à leurs victimes et n’entendent pas directement l’impact que leurs crimes ont eu sur eux, leurs familles et leurs proches », a-t-il déclaré.

Les procureurs ont affirmé que la « campagne de violence » de Letby s’était poursuivie aussi longtemps parce que ses collègues ne soupçonnaient pas qu’une infirmière tuerait jamais des bébés et que ses méthodes n’avaient laissé aucune preuve.

Les médecins principaux ont déclaré au cours du week-end qu’ils avaient fait part de leurs inquiétudes au sujet de Letby dès octobre 2015 et déposé une demande de réunion urgente en février 2016, mais leurs préoccupations n’ont pas été prises au sérieux.

Le gouvernement britannique a ordonné une enquête indépendante sur les décès, et le secrétaire britannique à la Santé, Steve Barclay, a déclaré que « l’enquête cherchera à garantir que les parents et les familles touchés obtiennent les réponses dont ils ont besoin ».

« Je voudrais adresser mes plus sincères condoléances à tous les parents et familles touchés par cette horrible affaire », a-t-il ajouté.

Ian Leonard de Fox News et l'Associated Press ont contribué à ce rapport.