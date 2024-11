La tuberculose réapparaît comme principale maladie infectieuse meurtrière – OPS/OMS

Un nouveau rapport mondial montre que même si les cas continuent d’augmenter dans les Amériques, les améliorations du diagnostic et du traitement contribuent à réduire les décès.

1er novembre 2024 – L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié un nouveau rapport sur la tuberculose (TB) révélant qu’à l’échelle mondiale, environ 8,2 millions de personnes ont reçu un nouveau diagnostic de tuberculose en 2023 – le nombre le plus élevé enregistré depuis que l’OMS a commencé à surveiller la tuberculose à l’échelle mondiale en 1995. représente une augmentation notable par rapport aux 7,5 millions signalés en 2022, plaçant la tuberculose comme la principale maladie infectieuse mortelle en 2023, dépassant la COVID-19.

Le rapport mondial 2024 de l’OMS sur la tuberculose met en évidence des progrès mitigés dans la lutte mondiale contre la tuberculose, notamment des défis persistants tels qu’un sous-financement important.

Dans les Amériques, alors qu’environ 342 000 personnes ont reçu un diagnostic de tuberculose en 2023, soit une augmentation de 6,6 % par rapport à l’année précédente, le nombre de personnes décédées des suites de la maladie a commencé à diminuer, de 5,4 % par rapport à 2022-2023.

Cette réduction est due à une augmentation du nombre de personnes diagnostiquées et traitées – de 76 % en 2022 à 78 % en 2023.

Le rapport montre que la maladie affecte de manière disproportionnée les personnes dans 30 pays à forte prévalence, l’Inde (26 %), l’Indonésie (10 %), la Chine (6,8 %), les Philippines (6,8 %) et le Pakistan (6,3 %) représentaient ensemble 56 personnes. % du fardeau mondial de la tuberculose. Dans les Amériques, huit pays représentent 80 % des cas de tuberculose dans la Région tandis que d’autres, notamment dans la région des Caraïbes, ont réduit l’incidence à de faibles niveaux et certains sont proches du seuil d’élimination de la maladie.

Selon le rapport, 55 % des personnes ayant développé la tuberculose étaient des hommes, 33 % des femmes et 12 % des enfants et de jeunes adolescents.

« Le fait que la tuberculose tue et rende encore autant de personnes est un scandale, alors que nous disposons des outils nécessaires pour la prévenir, la détecter et la traiter », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. « L’OMS exhorte tous les pays à tenir les engagements concrets qu’ils ont pris pour étendre l’utilisation de ces outils et mettre fin à la tuberculose. »

En 2023, au niveau mondial, l’écart entre le nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose et ceux signalés s’est réduit à environ 2,7 millions, en baisse par rapport aux niveaux de pandémie de COVID-19 d’environ 4 millions en 2020 et 2021. Cela fait suite à d’importants efforts nationaux, régionaux et mondiaux. pour se remettre des perturbations des services antituberculeux liées au COVID. La couverture du traitement préventif de la tuberculose a été soutenue pour les personnes vivant avec le VIH et continue de s’améliorer pour les contacts familiaux des personnes diagnostiquées comme tuberculeuses.

Cependant, la tuberculose multirésistante reste une crise de santé publique. Les taux de réussite du traitement contre la tuberculose multirésistante ou résistante à la rifampicine (TB-MDR/RR) ont désormais atteint 68 %. Mais sur les 400 000 personnes estimées avoir développé une tuberculose MDR/RR, seules 44 % ont été diagnostiquées et traitées en 2023.

Pour lutter contre l’épidémie de tuberculose, l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) appelle les pays à mettre en œuvre de toute urgence de nouvelles technologies et stratégies qui permettraient aux pays de progresser vers l’élimination de la tuberculose. Celles-ci incluent la mise en œuvre de tests moléculaires rapides pour détecter la maladie au niveau des soins de santé primaires. Si le recours à ces tests a augmenté de 40 % à 48 % entre 2022-2023, cela reste encore en deçà de l’objectif de 100 %.

L’OPS recommande également aux pays des Amériques d’utiliser la radiographie assistée par IA pour la recherche active des cas au sein des communautés vulnérables et les plus touchées, ainsi que des schémas thérapeutiques oraux plus courts pour le traitement et la prévention.

Lacunes et défis de financement

Le financement mondial pour la prévention et les soins contre la tuberculose a encore diminué en 2023 et reste bien en deçà de l’objectif. Les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI), qui supportent 98 % du fardeau de la tuberculose, ont été confrontés à d’importantes pénuries de financement. Seuls 5,7 milliards de dollars sur l’objectif de financement annuel de 22 milliards de dollars étaient disponibles en 2023, ce qui équivaut à seulement 26 % de l’objectif mondial.

Le montant total du financement des donateurs internationaux dans les PRFI est resté autour de 1,1 à 1,2 milliard de dollars par an pendant plusieurs années. Le gouvernement des États-Unis reste le plus grand donateur bilatéral pour la lutte contre la tuberculose. Même si la contribution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial) au financement international de la lutte contre la tuberculose, en particulier dans les PRFI, est importante, elle reste insuffisante pour couvrir les besoins essentiels en matière de services antituberculeux. Le rapport souligne qu’un investissement financier soutenu est crucial pour le succès des efforts de prévention, de diagnostic et de traitement de la tuberculose.

À l’échelle mondiale, la recherche sur la tuberculose reste gravement sous-financée, avec seulement un cinquième de l’objectif annuel de 5 milliards de dollars américains atteint en 2022. Cela entrave le développement de nouveaux diagnostics, médicaments et vaccins contre la tuberculose. L’OMS continue de diriger les efforts visant à faire progresser le programme de vaccination contre la tuberculose, notamment avec le soutien du Conseil pour l’accélération du vaccin contre la tuberculose lancé par le Directeur général de l’OMS.