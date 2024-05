La tuberculose est de nouveau en hausse aux États-Unis. Comment est-ce qu’on est arrivés ici?

Comme avant la pandémie, les cas les plus récents (un énorme 80 %) surviennent lorsque des infections latentes non traitées deviennent actives. Cela arrive le plus souvent aux personnes dont le système immunitaire est affaibli, notamment à cause de maladies comme le VIH ou de certains médicaments immunosuppresseurs, selon LoBue. En revanche, un système immunitaire sain pourrait maintenir l’infection à distance indéfiniment.

Qui est le plus touché par la tuberculose ?

Aux États-Unis, les personnes les plus sensibles à la tuberculose continuent d’être les personnes nées ou visitant fréquemment des pays où la tuberculose est courante, travaillant ou vivant dans des environnements plus à risque comme les écoles et les logements à haute densité, ou celles dont le système immunitaire est plus faible, selon Shete.

« La tuberculose, d’une manière générale, est souvent qualifiée de ‘maladie de la pauvreté’ », dit-elle. Les personnes confrontées à l’insécurité alimentaire, à un accès limité aux services de santé de base et à des conditions de vie inadéquates ou surpeuplées courent un risque plus élevé d’infection et manquent souvent de ressources pour se faire dépister ou se soigner.

Parmi les personnes nées aux États-Unis, les taux de tuberculose sont les plus élevés parmi ceux « qui ont été historiquement minoritaires ou marginalisés, sur le plan socio-économique, racial ou ethnique », explique Shete, y compris les populations noires et latino-américaines. Selon le dernier rapport du CDC, les Noirs américains représentaient le plus grand nombre (33 %) des cas de tuberculose nés aux États-Unis, suivis par les Américains hispaniques et blancs.

Cox souligne néanmoins que les chiffres nationaux sont « pâles en comparaison » avec ceux du reste du monde. Et il reste à voir si l’augmentation des cas n’est qu’un « incident » ou si elle continue de suivre une tendance à la hausse. « Tant que nous n’aurons pas de données sur plusieurs années, nous ne pouvons pas en être sûrs », reconnaît LoBue du CDC.