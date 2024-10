La tuberculose est à nouveau la maladie infectieuse la plus mortelle au monde, selon une analyse

La tuberculose a tué environ 1,25 million de personnes dans le monde en 2023.

La tuberculose est une fois de plus la maladie infectieuse la plus mortelle au monde, et le nombre de personnes nouvellement diagnostiquées atteintes de tuberculose a atteint un nouveau record en 2023, selon de nouvelles estimations mondiales.

L’année dernière, 10,8 millions de personnes dans le monde ont contracté la tuberculose, contre 10,1 millions en 2020, selon le nouvelle analyse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le nombre de décès a diminué en 2023 mais est resté élevé à 1,25 million et a dépassé le COVID-19 en tant que principale cause de décès par maladies infectieuses pour la première fois en trois ans.

La tuberculose est une maladie aéroportée causée par une bactérie qui affecte généralement les poumons. Les principaux facteurs de risque comprennent la dénutrition, le VIH, l’abus d’alcool, le tabagisme et le diabète.

La maladie peut être prévenue et guérie, mais l’accès aux diagnostics et aux traitements varie considérablement à travers le monde.

Cinq pays représentaient 56 pour cent des nouveaux cas en 2023 : l’Inde (26 pour cent), l’Indonésie (10 pour cent), la Chine et les Philippines (6,8 pour cent chacun) et le Pakistan (6,3 pour cent).

Les régions les plus durement touchées ont été l’Asie du Sud-Est (45 pour cent), l’Afrique (24 pour cent) et le Pacifique occidental (17 pour cent).

« La tuberculose est présente partout dans le monde », a déclaré le Dr Tereza Kasaeva, qui dirige le programme mondial de lutte contre la tuberculose de l’OMS, lors d’un point de presse.

Le monde n’est pas sur la bonne voie pour contenir la tuberculose

Malgré la disponibilité de nouveaux vaccins, traitements et diagnostics contre la tuberculose – et le fardeau « catastrophique » pour les pays durement touchés par la tuberculose – Kasaeva a déclaré que le monde n’était « pas sur la bonne voie » pour l’éradiquer.

En 2023, l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a fixé des objectifs pour lutter contre la tuberculose d’ici 2027, notamment le déploiement généralisé de tests rapides et de traitements préventifs pour les groupes à risque d’infection.

Mais l’année dernière, seulement 48 pour cent des personnes nouvellement diagnostiquées ont subi un test rapide. Parallèlement, 21 pour cent de leurs contacts familiaux et 56 pour cent des personnes vivant avec le VIH – deux groupes à haut risque – avaient bénéficié d’un traitement préventif, selon l’analyse.

Un autre défi consiste à garantir que les gens puissent accéder aux bons médicaments au bon moment, d’autant plus que la tuberculose devient de plus en plus répandue. résistant aux médicamentsce qui le rend plus coûteux et plus difficile à traiter.

On estime qu’environ 400 000 personnes ont développé une tuberculose résistante à plusieurs médicaments en 2023, mais seulement 44 % d’entre elles ont été diagnostiquées et traitées.

« La tuberculose pharmacorésistante continue de constituer une menace pour la santé publique », a déclaré Kasaeva.

Des déficits de financement subsistent

L’AGNU a également fixé un objectif de 22 milliards de dollars (environ 19,7 milliards d’euros) pour la prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose – mais l’année dernière, ce budget n’était que de 5,7 milliards de dollars (environ 5,1 milliards d’euros), soit 26 pour cent de ce qui est nécessaire.

Le financement de la recherche n’est pas non plus à la hauteur, selon le rapport. L’objectif est de 5 milliards de dollars (environ 4,5 milliards d’euros), mais en 2022 il était de 1 milliard de dollars (environ 896 millions d’euros).

« Le financement mondial pour la prévention et les soins contre la tuberculose a même diminué en 2023 et reste bien en deçà de l’objectif », a déclaré Kasaeva. « Les pays à revenu faible ou intermédiaire… sont confrontés à d’importantes pénuries de financement ».

Le bon côté des choses, c’est qu’il y a six vaccins candidats en phase avancée d’études cliniques, et Kasaeva s’est dite optimiste quant au fait qu’au moins un sera disponible dans les années à venir.

« Des essais cliniques sont en cours dans les pays les plus touchés », a-t-elle déclaré. « Mais les préparatifs en vue de cette adoption devraient déjà commencer dès maintenant ».