La tuberculose dépasse le COVID-19 en tant que maladie infectieuse la plus mortelle, selon l’OMS

La tuberculose est redevenue la principale maladie infectieuse mortelle dans le monde, dépassant le COVID-19, selon un récent rapport de l’Organisation mondiale de la santé.

Près de 8,2 millions de personnes ont reçu un nouveau diagnostic de tuberculose en 2023, ce qui constitue le nombre le plus élevé jamais enregistré depuis que l’organisation a commencé à la surveiller en 1995.

Cependant, l’OMS a indiqué que le nombre de décès liés à la tuberculose a légèrement diminué entre 2022 et 2023, passant de 1,32 million à 1,25 million.

Le rapport indique que les hommes représentaient le plus grand nombre de cas – 55 % – tandis que 33 % étaient des femmes et 12 % étaient des enfants.

« Le fait que la tuberculose tue et rende encore autant de personnes est un scandale, alors que nous disposons des outils nécessaires pour la prévenir, la détecter et la traiter », a déclaré le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué. « L’OMS exhorte tous les pays à tenir les engagements concrets qu’ils ont pris pour étendre l’utilisation de ces outils et mettre fin à la tuberculose. »

Le rapport indique qu’il existe cinq facteurs de risque majeurs qui sont à l’origine de la plupart des nouveaux cas de tuberculose, notamment la dénutrition, l’infection par le VIH, les troubles liés à la consommation d’alcool, le tabagisme et le diabète.

L’OMS a déclaré que le financement mondial constitue le plus grand obstacle à la prévention et aux soins de la tuberculose dans les zones durement touchées, les pays à faible revenu représentant 98 % du fardeau.

La tuberculose, ou tuberculose, est une maladie qui touche généralement les poumons mais qui peut toucher d’autres parties du corps. Il peut vivre dans le corps sans vous rendre malade ni provoquer de symptômes, mais peut être découvert grâce à des tests, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les symptômes peuvent inclure une toux qui dure plus de trois semaines, des douleurs thoraciques, des crachats de sang, de la fatigue, des frissons, de la fièvre et une perte de poids. Il se propage par voie aérienne d’une personne à l’autre.

Il existe un vaccin contre la tuberculose, mais il n’est généralement pas utilisé aux États-Unis, a indiqué le CDC.