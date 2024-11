La tuberculose dépasse la COVID et devient la maladie infectieuse la plus mortelle au monde

La tuberculose est à nouveau la première cause de décès par maladie infectieuse dans le monde, dépassant le COVID-19 après trois ans.

Environ 1,25 million de personnes sont mortes de la tuberculose en 2023, selon l’Organisation mondiale de la santé. Les taux de mortalité ont diminué pendant des années jusqu’en 2021, mais ont recommencé à remonter, et les efforts pour contrôler sa propagation sont bien en deçà des objectifs de l’OMS.

La maladie bactérienne, qui peut provoquer des douleurs thoraciques et des saignements pulmonaires, est plus répandue en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Elle peut être traitée avec des antibiotiques, même si les souches résistantes aux antibiotiques sont en augmentation et que les personnes séropositives – qui sont plusieurs millions en Afrique – courent un risque particulièrement élevé.