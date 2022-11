La TSA est “choquée” de trouver un chat rangé dans un sac enregistré

La Transportation Security Administration a trouvé des choses étranges dans les bagages des passagers, notamment des anguilles, un crâne humain et un canon. Mais une découverte récente lors du contrôle des bagages à l’aéroport international John F. Kennedy de New York a surpris les agents de la TSA lorsqu’il s’est avéré qu’il était poilu, orange et vivant.

Un chat roux rangé dans un sac enregistré à l’aéroport. Le félin sournois a été découvert lorsqu’il a traversé une unité de radiographie. Porte-parole de la TSA Lisa Farbstein l’a dit “choqué” l’officier qui l’a trouvé. Une photo de l’incident montre une vue rapprochée de la fermeture éclair du sac avec une touffe révélatrice de fourrure orange qui dépasse.

UN @TSA officier a été choqué de trouver un chat orange dans un sac enregistré à @JFKaéroport après avoir traversé l’unité de radiographie. Le voyageur a déclaré que le chat appartenait à quelqu’un d’autre dans sa maison. Du bon côté, le chat est sorti du sac et est de retour à la maison en toute sécurité. pic.twitter.com/5XZVJLaZNm — Lisa Farbstein, porte-parole de la TSA (@TSA_Northeast) 22 novembre 2022

Le chat n’appartenait même pas officiellement au passager qui l’avait accidentellement amené à l’aéroport. “Le voyageur a dit que le chat appartenait à quelqu’un d’autre dans sa maison”, a tweeté Farbstein. “Du bon côté, le chat est sorti du sac et est de retour à la maison en toute sécurité.”

Mardi, le La TSA a tweeté quelques vues supplémentaires de l’événement, le décrivant comme “une trouvaille hiss-torique”. Une image radiographique montre que le chat s’était caché au sommet d’un sac à roulettes. Il semble que le sac contenait des bouteilles et ce qui ressemble à un verre à vin.

Nous laissons le chat sortir du sac sur une trouvaille hiss-torique. Ce CATch avait nos agents de contrôle des bagages @JFKaéroport en disant “Allez miaou” ! Félin comme vous avez des questions sur les voyages, contactez nos amis @AskTSA. Ils sont disponibles tous les jours, de 8 h à 18 h (HE). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC – TSA (@TSA) 22 novembre 2022

La photo de la fourrure et la vue aux rayons X sont amusantes, mais la véritable star de la série pourrait être une capture d’écran basse résolution d’un agent de la TSA vêtu d’une chemise bleue et de gants ouvrant lentement le sac pour trouver le félin recroquevillé à l’intérieur. Amusez-vous:

CST



Pour ceux qui se demandent comment un chat s’est glissé dans un sac sans se faire remarquer, je vous renvoie à un étude scientifique qui a tenté de répondre à la question, “Les chats sont-ils un liquide ?” Si les bagages étaient remplis de bouteilles comme il semblait l’être, le poids supplémentaire d’un chat silencieux et rusé aurait facilement pu passer inaperçu.

Certaines personnes ont mis en doute l’intelligence des chats orange en général, mais il ne semble pas être une preuve pour étayer ce stéréotype “doux mais sombre”.