La TSA découvre un nombre record d’armes à feu sur des passagers aux points de contrôle

WASHINGTON (AP) – L’agence fédérale chargée de contrôler les passagers avant qu’ils ne montent à bord des avions affirme que les agents ont arrêté cette année un nombre record d’armes à feu apportées par des passagers tentant de franchir les points de contrôle de sécurité des aéroports.

La Transportation Security Administration a déclaré vendredi dans un communiqué de presse que les agents avaient intercepté 6 301 armes à feu jusqu’à présent cette année, et l’agence prévoit que ce nombre passera à 6 600 d’ici la fin de l’année. C’est une augmentation de près de 10% par rapport à l’année dernière, qui était déjà un record, a indiqué l’agence. Près de 90% des armes capturées jusqu’à présent étaient chargées, a indiqué l’agence. L’agence considère qu’une arme est chargée si le passager a accès à la fois à l’arme et aux munitions.

En réponse, l’agence a déclaré qu’elle augmentait la peine civile maximale pour les violations des armes à feu à 14 950 $. Les passagers pris avec une arme perdent également leur statut TSA PreCheck – un programme de sécurité qui permet aux passagers qui passent par le précontrôle de contourner certaines mesures de sécurité de l’aéroport comme enlever leurs chaussures – pendant au moins cinq ans, a indiqué l’agence.

« Les armes à feu sont interdites dans les bagages à main au point de contrôle et à bord des avions. Lorsqu’un passager apporte une arme à feu au point de contrôle, cela consomme des ressources de sécurité importantes et constitue une menace potentielle pour la sécurité des transports, en plus d’être très coûteux pour le passager », a déclaré l’administrateur de la TSA, David Pekoske, dans le communiqué de presse.

À l’exception de 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a fait chuter le trafic aérien, le nombre d’armes interceptées aux points de contrôle des aéroports n’a cessé d’augmenter chaque année depuis 2010, a indiqué l’agence.

Les personnes prises avec des armes dans leurs bagages à main peuvent également faire face à des accusations criminelles selon l’État dans lequel elles vivent, a indiqué l’agence.

Le site Web de l’agence répertorie une série d’incidents à travers le pays où des agents de contrôle ont attrapé des armes à feu traversant des appareils à rayons X. Les armes à feu sont autorisées dans les avions, mais uniquement en tant que bagages enregistrés et doivent être déclarées aux compagnies aériennes.

The Associated Press