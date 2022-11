La TSA constate une augmentation du nombre d’armes à feu aux points de contrôle de sécurité

La nouvelle arrive avant la période de voyage la plus chargée de l’année – alors que près de 55 millions d’Américains devraient voyager cet Thanksgiving, selon AAA – juste en deçà des niveaux pré-pandémiques.

“C’est très préoccupant car les armes à feu sont interdites au point de contrôle – et certainement à bord de l’avion”, a déclaré à CNBC l’administrateur de la TSA, David Pekoske. “Nous avons vu une augmentation à l’échelle nationale… [and in] les régions du pays où les permis de port d’armes ouverts et dissimulés sont plus élevés, [that] indique généralement que nous trouverons des armes plus puissantes à nos points de contrôle.”