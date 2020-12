Plus de 1,1 million de personnes ont voyagé samedi dans les aéroports des États-Unis, se rapprochant du record de voyages en cas de pandémie de mercredi – malgré les avertissements des Centers for Disease Control and Prevention de rester chez eux pour réprimer les cas de coronavirus.

L’Administration de la sécurité des transports a déclaré avoir dépisté 1 128 773 personnes le lendemain de Noël. C’est à peu près la moitié du nombre de voyageurs dépistés le même jour en 2019 et à peine 62000 de moins que les 1191123 dépistés le 23 décembre – le plus grand nombre de voyageurs aux États-Unis depuis le début de la pandémie.

Le précédent record de pandémie a été établi le dimanche après Thanksgiving, lorsque 1 176 091 voyageurs ont été dépistés. Samedi était le cinquième jour de la ruée vers les vacances de Noël lorsque le nombre de voyageurs dépassait le million. De nombreux voyageurs sont partis tôt, avec plus d’un million d’individus dépistés trois jours consécutifs le week-end précédant les vacances (18 au 20 décembre).

Dimanche, les États-Unis comptaient plus de 19 millions de cas de COVID-19 et 332 700 décès, selon les données de Johns Hopkins.

CDC aux Américains:Évitez de voyager pendant la saison des vacances d’hiver, faites des tests COVID-19 si vous le faites

Le CDC avait précédemment exhorté les Américains à ne pas voyager pour les vacances d’hiver, comme il le faisait avant Thanksgiving.

« La meilleure chose à faire pour les Américains au cours de la prochaine saison des fêtes est de rester à la maison et de ne pas voyager », a déclaré le Dr Henry Walke, responsable des incidents COVID-19 du CDC, lors d’un point de presse début décembre. « Les cas augmentent. . Les hospitalisations augmentent, les décès augmentent. Nous devons essayer de plier la courbe, arrêter cette augmentation exponentielle. «

Pour ceux qui décident de voyager, le CDC recommande maintenant de se faire tester pour le COVID-19 un à trois jours avant leur voyage ainsi que trois à cinq jours après, et de réduire les activités non essentielles pendant sept jours après le voyage, a déclaré Walke. Ceux qui ne se font pas tester devraient réduire les activités non essentielles pendant 10 jours après le voyage, a déclaré l’agence.

Les tests n’éliminent pas le risque de voyage, a déclaré Walke, mais lorsqu’ils sont combinés avec la réduction des activités non essentielles et d’autres précautions, ils peuvent rendre «les voyages plus sûrs». il a dit.

Avant de renforcer les conseils sur la non-voyage pendant les vacances, le CDC n’avait donné que des conseils généraux sur les voyages pendant la pandémie: «Les voyages peuvent augmenter vos chances d’attraper et de propager le COVID-19. Rester à la maison est le meilleur moyen de vous protéger et de protéger les autres. . »

Contributeur: Dawn Gilbertson

