La Trump Organization vient d’être reconnue coupable de fraude. C’est le moindre des soucis juridiques de Trump.

Les entreprises de l’ancien président Donald Trump ont été reconnues coupables de fraude fiscale et d’autres délits financiers mardi.

Deux filiales de la Trump Organization ont été reconnues coupables de 17 chefs d’accusation de fraude fiscale et d’autres délits financiers. Les accusations portaient spécifiquement sur la question de savoir si la société avait correctement payé les impôts liés aux «avantages sociaux» que son ancien directeur financier Allen Weisselberg recevait dans le cadre de son salaire. Trump lui-même n’a pas été inculpé.

Weisselberg, qui était initialement chargé de l’entreprise, a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs en août et a témoigné lors de ce procès, mais il n’a impliqué Trump lui-même dans aucun acte répréhensible. Un avocat de Trump a déclaré que la société ferait appel du verdict.

Bien que le verdict soit embarrassant pour Trump, ce procès n’était pas une menace juridique particulièrement grave pour l’ancien président ou son entreprise. L’entreprise peut être condamnée à une amende maximale de 1,6 million de dollars lors de la détermination de la peine, ce qu’elle peut sûrement gérer.

Au lieu de cela, les véritables dangers juridiques de Trump sont ailleurs. Plus particulièrement, le nouveau conseiller spécial du ministère de la Justice, Jack Smith, a repris les enquêtes sur les tentatives de Trump d’annuler les élections de 2020 et sur la question de savoir si Trump avait mal géré des informations classifiées. Un procureur de district de Géorgie examine également la tentative de Trump de modifier le résultat de l’élection présidentielle de l’État. Et une poursuite pour fraude civile distincte du procureur général de New York pourrait être plus menaçante pour son entreprise.

En quoi consistait le procès de la Trump Organization

Divers associés de Trump ont été reconnus coupables de crimes pendant et après sa présidence, mais l’ancien président n’a été inculpé de rien et ses entreprises n’ont été accusées que de poursuites civiles.

Cela a changé à l’été 2021, lorsque les procureurs de l’État de New York travaillant sous la direction du procureur du district de Manhattan, Cy Vance, ont inculpé l’organisation Trump et son directeur financier, Weisselberg, ainsi que d’autres personnes morales liées, pour fraude fiscale criminelle.

Les accusations alléguaient que Weisselberg et l’organisation Trump n’avaient pas correctement payé les impôts liés à 1,7 million de dollars d ‘«avantages sociaux» que Weisselberg avait reçus dans le cadre de son programme de rémunération – notamment des baux d’appartement et de voiture pour Weisselberg et des frais de scolarité dans des écoles privées pour ses petits-enfants. (J’ai décrit ces accusations plus en détail dans un article précédent.) La société a plaidé non coupable – tout comme Weisselberg, au départ.

Ces accusations, espéraient les procureurs, ne seraient que le début. Vance essayait de monter un dossier plus large contre la société de Trump et probablement Trump lui-même. Pour ce faire, il espérait « renverser » Weisselberg et en faire un témoin coopérant (car, selon certains experts juridiques, il serait difficile de prouver la connaissance de Trump des crimes financiers des entreprises sans le témoignage de Weisselberg). Pourtant, lorsque Vance a pris sa retraite et a été remplacé par Alvin Bragg, cette enquête a semblé stagner et les principaux procureurs ont démissionné en signe de protestation. (Bragg a déclaré plus récemment que l’enquête se poursuivait.)

En août dernier, Weisselberg a changé son plaidoyer de culpabilité, conclu un accord avec les procureurs et accepté de témoigner au procès de l’organisation Trump. Pourtant, ce n’était pas le retournement espéré – bien que Weisselberg ait reconnu sa propre culpabilité, il a fermement refusé d’impliquer Trump, a rapporté le New York Times. Weisselberg a plutôt déclaré qu’il avait agi pour son profit personnel. Les jurés, cependant, ont conclu qu’il avait agi “au nom” des sociétés Trump en commettant une fraude, et ont donc déclaré l’organisation Trump coupable de tous les chefs d’accusation.

Ce que cela signifie pour Trump

Bien qu’il soit à noter que l’entreprise de l’ancien président a été reconnue coupable de crimes, il n’y a eu aucune affaire ici contre Trump lui-même, et l’amende maximale est plutôt faible pour une entreprise de cette taille. Donc, ce verdict particulier ne changera probablement pas grand-chose pour lui.

Pourtant, Trump s’est récemment retrouvé dans un bourbier juridique beaucoup plus dangereux, les procureurs fédéraux et d’État établissant des poursuites contre lui.

Une énorme menace pour Trump est l’enquête du ministère de la Justice sur sa tentative de rester au pouvoir après avoir perdu les élections de 2020. Cette enquête s’est intensifiée au cours de cette année, et des dizaines d’assistants et d’associés de Trump sont sous surveillance. Récemment, Trump a perdu une bataille juridique pour empêcher les avocats qui travaillaient dans le bureau de son avocat à la Maison Blanche de témoigner devant un grand jury de Washington, DC.

Le DOJ a également un cas apparemment plus simple pour savoir si Trump a violé la loi en conservant des documents classifiés à Mar-a-Lago après avoir quitté ses fonctions. Le FBI a fait une descente à Mar-a-Lago en août, et bien qu’aucune accusation n’ait encore été portée, les documents judiciaires ont révélé qu’ils avaient saisi environ 100 documents marqués comme classifiés.

En Géorgie, le procureur de district du comté de Fulton, Fani Willis, examine spécifiquement les tentatives de Trump d’interférer avec le résultat de l’élection présidentielle de son État en exhortant, par exemple, le secrétaire d’État Brad Raffensperger à “trouver 11 780 votes”.

Et à New York, la procureure générale Letitia James a intenté une action civile contre la société de Trump en septembre, qui pourrait entraîner des sanctions financières beaucoup plus graves – elle a accusé la société d’avoir frauduleusement gagné 250 millions de dollars sur la base de fausses déclarations sur sa situation financière. Elle a également déclaré qu’elle déposerait une saisine auprès des procureurs fédéraux du bureau du procureur américain du district sud de New York, exposant ses conclusions afin qu’ils puissent décider si des accusations criminelles sont justifiées.

Même le bureau du procureur du district de Bragg à Manhattan s’implique à nouveau, après s’être récemment recentré sur l’enquête de longue date pour savoir si Trump a violé la loi en payant secrètement l’acteur de films pour adultes Stormy Daniels afin qu’elle n’allègue pas une liaison avec lui avant les élections de 2016.

Cependant, Trump n’a encore été inculpé au pénal dans aucune de ces autres affaires.