La Trump Organization est jugée à New York, testant le concept de juré impartial

Pourquoi Maggie Haberman pense que Donald Trump se représentera

Pendant les années où Donald Trump était le commandant en chef des États-Unis, Maggie Haberman s’apparentait à son chroniqueur en chef. Le journaliste du New York Times, lauréat du prix Pulitzer, a déposé d’innombrables articles sur les événements dans la tumultueuse Maison Blanche de Trump. Et bien qu’il ne soit plus en poste, l’emprise de Trump sur la politique américaine reste puissante. Haberman rejoint David Common pour discuter de ses réflexions sur l’avenir de Trump – y compris la possibilité de se présenter à nouveau à la présidence – et de son nouveau livre sur son histoire, Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America.