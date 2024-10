La troupe de danse innovante Tentacle Tribe présente « Prism » au Rotary Centre for the Arts – Kelowna News

Photo : tentacletribe.com Tentacle Tribe présentera son spectacle Prism au Rotary Centre for the Arts de Kelowna le 30 octobre 2024.

Une troupe de danse innovatrice qui a vendu six spectacles à Vancouver se rendra à Kelowna la semaine prochaine.

Le Centre Rotary pour les Arts héberge Prism par Tribu des tentacules au Théâtre Mary Irwin le mercredi 30 octobre 2024.

Né de l’idée originale de la Canadienne Emmanuelle Lê Phan et du Suédois Elon Höglund, Tentacle Tribe, basé à Montréal, mélange hip-hop, danse contemporaine et arts martiaux. La performance de Prism comprend un quintette de danseurs se déplaçant entre un sol réfléchissant et des panneaux de miroirs.

« Cette performance est une occasion unique pour notre communauté de vivre quelque chose de vraiment extraordinaire, et nous avons hâte que le public soit témoin du talent artistique et de l’énergie que Tentacle Tribe apporte sur scène », a déclaré la directrice générale de RCA, Colleen Fitzpatrick.

Le directeur de la programmation du théâtre, Andrew Stauffer, a déclaré : « En termes simples, Prism est une performance époustouflante et fascinante. Voir les cinq danseurs bouger ensemble équivaut à regarder une fleur étrange et délicieuse s’épanouir et s’ouvrir. Le public peut s’attendre à être absorbé dans un monde fantastique. , mystérieux et beau.

Stauffer dit que Prism a récemment vendu six spectacles au Cultch à Vancouver.

Les billets sont en vente dès maintenant pour le spectacle du 30 octobre au RCA. Les 30 ans et moins bénéficient de 30 % de réduction. Entrez le code Prism30 à la caisse (un ticket par transaction).

Vous pouvez également soutenir la communauté artistique de Kelowna en devenant membre du RCA Theatre pour 39 $. L’adhésion comprend 20 % de réduction sur les billets, un accès anticipé aux spectacles, des sièges prioritaires, des échanges gratuits, des promotions spéciales et bien plus encore.