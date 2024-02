La troupe de danse du lion d’inspiration taïwanaise est un succès à Paris

La première troupe française de danse du lion inspirée de Taiwan a fait ses débuts samedi dans les rues de Paris dans le cadre d’une tentative d’un entraîneur de wushu visant à promouvoir la culture des temples dans ce pays européen.

La troupe s’est produite devant Ciao Roue, une pâtisserie taïwanaise. Même s’il ne s’est entraîné que pendant quelques mois, le spectacle a été acclamé et applaudi par les spectateurs.

Le fondateur de la troupe, Ghyslain Kuehn, a déclaré dimanche aux journalistes qu’il souhaitait promouvoir la culture des temples taïwanais en France.

Photo : ANC

Kuehn a déclaré qu’il aimait les célébrations des temples – qui intègrent traditionnellement les danses du lion, ainsi que les spectacles de Ba Jia Jiang (八家將, ou « huit généraux ») et autres spectacles intégrant de grandes marionnettes de divinités – parce qu’ils sont un moyen de préserver le wushu. culture.

La danse du lion est couramment exécutée lors des célébrations des temples à Taiwan. Ils ont intégré les arts martiaux en raison de la force requise par les danseurs. Les troupes du passé suivaient souvent également un entraînement d’autodéfense.

Ba Jia Jiang est une célébration typique du temple censée éloigner le mal.

Les troupes ont été associées à des gangs, en partie à cause des liens entre les organisations liées aux temples à Taiwan et les réseaux criminels locaux dans les reportages ou dans la culture populaire, ce qui a eu des conséquences néfastes sur la popularité de la tradition, mais Kuehn a déclaré qu’il n’était pas affecté par de telles idées préconçues.

Il a commencé à apprendre le wushu à l’âge de 13 ans et pratique cet art martial depuis plus de 20 ans à Taiwan, dans sa France natale et en Chine, notamment à Hong Kong.

En 2016, il arrive à Taiwan pour apprendre les arts martiaux traditionnels. Il s’est formé à la médecine traditionnelle chinoise et à plusieurs branches du wushu, avec Lu Wen-rui (盧文瑞) comme entraîneur, et est devenu le seul disciple étranger sous Wu Jun-yi (吳俊億), avec qui il s’est formé à la danse du lion et au taïwanais. tambours de guerre.

Il a rencontré sa femme, Liu Shih-ting (劉詩庭), lors de son séjour à Taiwan, et est revenu l’année dernière à Paris avec elle dans l’espoir de fonder une académie de wushu.

En septembre de l’année dernière, il a fondé l’Académie Wukong Wushu, qui propose des cours hebdomadaires de danse du lion.

Liu soutient la passion de Kuehn, déclarant aux journalistes qu’elle espère que la culture des temples et les danses du lion de Taiwan n’évoqueront pas toujours des idées d’activités de gangsters.

Espérons que les gens apprendront à l’apprécier comme une forme d’art exigeante avec de profondes racines culturelles, a-t-elle ajouté.

Le couple espère collaborer avec davantage d’entreprises et d’institutions taïwanaises lors d’occasions festives.

Kuehn aspire également à enseigner les tambours de guerre taïwanais pour protéger et promouvoir la culture, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il souhaite apprendre l’art du Ba Jia Jiang afin de pouvoir le promouvoir en France.

« Mon plus grand rêve est de pouvoir organiser une célébration au temple de zhentou (陣頭), une équipe de spectacles folkloriques taïwanais, en France », a déclaré Kuehn.