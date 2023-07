La troisième version bêta du développeur iOS 17 comprend des interfaces mises à jour, de nouveaux crédits Apple Music Song, etc.

Apple a publié mercredi sa troisième version bêta pour développeurs iOS 17permettant aux utilisateurs de tester la prochaine mise à jour logicielle majeure pour iPhone avant sa sortie publique prévue à l’automne.

Avec la graine, Apple a modifié l’interface de l’album récemment supprimé dans Photos, en ajoutant un nouveau bouton contenant les boutons Supprimer et Récupérer, qui étaient auparavant affichés dans les coins inférieurs de l’album, ainsi qu’en ajoutant une nouvelle option Enregistrer la vidéo. lorsque les utilisateurs sélectionnent Live Photos dans l’album Récemment supprimés.

Dans l’application Apple Music, il existe désormais une option pour afficher les crédits des chansons dans l’application, la fonctionnalité étant également disponible sur iPadOS 17 et macOS Sonoma dans leurs dernières mises à jour respectives pour les développeurs.

Lors de l’ouverture de l’application Home pour la première fois, Apple a ajouté un nouvel écran pour informer les utilisateurs des nouveautés d’iOS 17, Apple apportant également des améliorations mineures à la conception de la section Bien-être mental de l’application Santé.

La version bêta, qui n’est actuellement disponible que pour les développeurs, avec une extension avec un programme de test public commençant plus tard ce mois-ci, avec iOS 17 compatible avec l’iPhone Xs et versions ultérieuressupprimant la prise en charge de l’iPhone 8 Plus, de l’iPhone 8, de l’iPhone X et de l’iPhone XR.