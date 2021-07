La troisième vague «pourrait se terminer» alors que les cas de Covid baissent cinq jours de suite alors que les vaccinations combattent le bogue dans une tendance «rassurée»

Le Royaume-Uni a peut-être maintenant dépassé le pic de la troisième vague – après que le nombre de nouveaux cas a chuté pour la cinquième journée consécutive dans un signe « rassurant », selon les experts.

Le nombre de personnes testées positives pour Covid est passé de 49 000 dimanche dernier à 29 173 hier, laissant espérer que les Britanniques pourraient avoir dépassé le pire.

Le Royaume-Uni pourrait bien avoir dépassé le pic de la troisième vague, espèrent les experts Crédit : PA

Hier, les cas ont chuté pour un cinquième jour consécutif

Et c’est la première fois que les cas tombent en dessous de 30 000 depuis le 6 juillet.

Le nombre de décès, cependant, était légèrement plus élevé, avec 28 personnes qui ont perdu la vie – trois de plus que le dimanche précédent.

Le Royaume-Uni a connu pour la dernière fois cinq jours consécutifs de baisse du nombre de cas en février.

Il est entendu que les ministres « essayent de ne pas être trop excités » par la baisse – mais il y a maintenant « la confiance » que les choses vont dans la bonne direction, rapporte Politico.

Et les nouvelles suggèrent que les affirmations que la Grande-Bretagne pourrait atteindre 100 000 cas par jour en quelques semaines pourraient ne pas se réaliser.

Il vient comme :

Aujourd’hui, le médecin de Good Morning Britain, le Dr Hilary, a qualifié les signes de « vraiment encourageants » – mais a averti que « les hospitalisations et les décès sont en augmentation ».

« C’est encourageant et nous allons garder les doigts croisés, mais la semaine ou les deux prochaines seront vraiment critiques », a-t-il déclaré.

« Nous voyons des cas beaucoup plus graves chez les jeunes.

« C’était une rareté de voir des personnes de moins de 40 ans admises aux soins intensifs au début, mais maintenant, en raison du grand nombre de cas, nous en voyons plus. »

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré au Daily Mail : « Cela ressemble à une tendance rassurante, après cinq jours de baisse de ces chiffres.

« La chute est beaucoup plus dramatique que prévu. Plusieurs experts ont mis en garde contre une catastrophe, mais ces chiffres suggèrent fortement le contraire.

« Il est trop tôt pour voir un quelconque signal dans les données du Freedom Day, ce qui pourrait augmenter la transmission, mais ces données suggèrent que nous sortons de cette vague.

« Il est peu probable qu’il y ait une nouvelle vague de Freedom Day – s’il y en a, ce sera probablement mineur et ne durera probablement que quelques jours. »

Pendant ce temps, les vaccins auraient réduit les vagues de décès de Covid à des ondulations.

Par exemple, le 19 janvier – le pic de la deuxième vague – 1 359 personnes seraient décédées, tandis que 39 467 ont été testées positives pour le virus.

La troisième vague a jusqu’à présent culminé le 19 juillet, lorsque 71 vies ont été perdues. Cependant, ce jour-là, 46 338 personnes ont été testées positives.

Pics pendant les vagues de Covid au Royaume-Uni Le 12 avril 2020, 3 301 personnes étaient sur ventilateurs au Royaume-Uni. Ce jour-là, 3 480 nouveaux cas ont été diagnostiqués, bien que les tests aient été limités lors de la première vague. Le nombre de ventilateurs était de 4 077 le 24 janvier 2021, le pic de la deuxième vague. Au total, 17 158 cas ont été diagnostiqués ce jour-là. Jusqu’à présent, le pic de la troisième vague a été atteint le 22 juillet, lorsque 699 personnes ont reçu une ventilation mécanique. 39 906 nouveaux tests positifs ont été reçus il y a deux jours. Des morts lors de la première vague a culminé le 8 avril 2020, lorsque 1 075 personnes ont été enregistrées comme étant décédées. 5 120 tests positifs ont été enregistrés ce jour-là. Le 19 janvier – le pic de la deuxième vague – 1 359 personnes seraient décédées. 39 467 personnes ont alors été testées positives. La troisième vague à ce jour a culminé le 19 juillet, lorsque 71 vies ont été perdues. 46 338 tests ont été enregistrés ce jour-là. Et 3 565 personnes étaient admis dans les hôpitaux le 1er avril 2020, date à laquelle 4 936 tests positifs ont été effectués. Le nombre a culminé à 4 579 le 12 janvier de cette année – le point le plus élevé de la deuxième vague. 49 367 personnes ont été testées positives pour le virus ce jour-là. Cette fois-ci, 870 personnes ont été admises dans un service le 19 juillet. 46 338 personnes ont été nouvellement diagnostiquées avec le virus lundi dernier. Chiffres de coronavirus.data.gov.uk

Dans l’ensemble, pendant la vague d’horreur hivernale, lorsque les cas étaient à un niveau similaire à celui d’aujourd’hui, il y a eu près de 27 fois plus de décès et neuf fois plus d’hospitalisations.

Il y a actuellement 125 patients sous ventilateur pour 10 000 nouvelles infections quotidiennes, contre 2 312 pour 10 000 cas au même moment de la vague précédente.

Les personnes âgées de 54 ans et moins représentent 60% des patients infectés par le virus admis à l’hôpital en Angleterre au cours de cette vague, contre seulement 22% au cours de la vague d’hiver.

Le Dr Simon Clarke, de l’Université de Reading, a déclaré: « Nous pourrions maintenant commencer à sortir de cette vague, sur la base de ces nombres de cas.

« Il se peut que, si les euros affectaient le nombre de cas de personnes mélangées, nous revenions maintenant au niveau de cas que nous aurions eu sans le tournoi. »

Cependant, il a exhorté à la prudence – et a déclaré que les vacances scolaires avaient « retiré beaucoup de chaleur à cela », alors qu’il n’y a pas encore de données de la Journée de la liberté.

La moyenne sur sept jours du nombre de cas est passée de 46 024 il y a une semaine à 38 268 maintenant, soit une baisse d’environ 17%.

Le Dr Hilary a qualifié la baisse des taux de cas de » rassurante » aujourd’hui sur GMB