«  La troisième vague n’est pas terminée  »: le Premier ministre sud-coréen met en garde contre un assouplissement des restrictions anti-coronavirus alors que le nombre d’infections augmente

Le Premier ministre sud-coréen Chung Sye-kyun a mis en garde contre l’assouplissement des règles de distanciation sociale alors que le pays connaît une nouvelle augmentation du nombre de Covid-19. Séoul devrait commencer sa campagne de vaccination de masse la semaine prochaine.

S’exprimant lors d’une réunion gouvernementale télévisée mercredi, Chung a exhorté le public à respecter strictement les règles existantes. Plus tôt cette semaine, Séoul a assoupli certaines restrictions, notamment la levée de l’interdiction des installations de divertissement nocturnes et l’extension du couvre-feu des restaurants d’une heure à 22 heures.

Les restrictions ont été assouplies pour aider les entreprises aux prises avec l’impact des mesures anti-coronavirus, a déclaré Chung, avertissant que la propagation de la maladie se poursuit.

«Nous avons facilité la distanciation pour aider les propriétaires de petites entreprises à maintenir leurs moyens de subsistance, et non pour garder les rênes du virus», il a déclaré. «La troisième vague n’est pas finie … ce n’est jamais le moment de se détendre.»

La Corée du Sud a déjà connu un nouveau pic d’infections. Mardi, il a enregistré quelque 600 nouveaux cas, le décompte quotidien le plus élevé en 39 jours. Pourtant, le pays reste assez légèrement touché par le coronavirus avec quelque 84 000 cas et plus de 1 500 décès enregistrés depuis le début de la pandémie. Les chiffres sont assez faibles par rapport à ceux observés dans les pays les plus touchés, en particulier compte tenu de la population massive de la Corée du Sud de près de 52 millions d’habitants.

Séoul se prépare également à lancer sa campagne de vaccination de masse qui devrait cibler les travailleurs de la santé du pays au cours de sa première étape. Mercredi, le ministère sud-coréen de la sécurité des médicaments a donné l’approbation finale pour une expédition de 1,57 million de doses de vaccin AstraZeneca.

Le premier lot du jab, produit localement par SK Bioscience, devrait être livré mercredi prochain et la vaccination de masse devrait commencer le 26 février.

