S’exprimant mercredi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déclaré que le président Emmanuel Macron avait appelé son cabinet à présenter un nouveau «Stratégie cohérente» et «Fournir des mesures plus robustes» à la lumière de la crise et de la prolifération de la variante brésilienne du Covid-19.

Attal a noté que si certaines des mesures de lutte contre Covid en vigueur en France commençaient à avoir un impact, il a averti que « La troisième vague n’est pas derrière nous. » Il a ajouté que «Nous avons encore des jours très difficiles devant nous à l’hôpital», avec un pic d’hospitalisation toujours pas atteint selon la modélisation.

Le porte-parole du gouvernement a également déclaré qu’il y aurait un «Moment d’hommage et de deuil pour la Nation» à la mémoire des victimes de Covid-19 alors que le nombre de morts en France approche les 100 000.

Mardi, la France a enregistré 39 113 nouvelles infections alors qu’il y avait 5 952 patients dans les unités de soins intensifs – ce chiffre est bien supérieur au pic atteint lors de la deuxième vague d’octobre.

La présence de nouvelles variantes de virus est également une source de préoccupation en France, le gouvernement ayant décidé mardi d’arrêter tous les vols à destination et en provenance du Brésil, la variante brésilienne devenant de plus en plus une menace pour le déploiement du vaccin dans le pays. Non seulement le variant est plus transmissible, mais une autre mutation signifie également qu’il peut échapper à l’immunité fournie par la vaccination ou une infection antérieure avec la souche d’origine du virus.

