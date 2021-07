La troisième vague du Royaume-Uni « durera tout l’été et l’automne » avec des cas à 100 000 par jour en quelques semaines seulement, prévient SAGE

La troisième vague de Covid en Grande-Bretagne durera tout l’été et jusqu’à l’automne avec des infections quotidiennes atteignant 100 000 en quelques semaines, a averti un conseiller du SAGE.

Le professeur John Edmunds, membre du conseil d’administration du SAGE qui conseille le gouvernement, a déclaré que la vague estivale serait probablement « longue et prolongée » après l’assouplissement des restrictions lundi.

La Grande-Bretagne se prépare à une nouvelle augmentation des cas cet été (photo d’archive) Crédit : Reuters

Ses commentaires interviennent alors que le gouvernement se prépare à lever toutes les restrictions légales de Covid le « Jour de la liberté » en seulement deux jours, avec la suppression des mesures de distanciation sociale, la reprise des événements à grande échelle et la suppression des conseils sur le travail à domicile.

Cependant, l’inquiétude concernant la propagation de la variante Delta augmente, la Grande-Bretagne enregistrant hier 51 870 cas – le nombre d’infections quotidiennes le plus élevé depuis le 15 janvier.

Le professeur Edmunds, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a averti que la propagation ne cesserait probablement pas à mesure que les mesures seraient levées.

Il a déclaré à BBC Radio 4: «Mon intuition est que nous envisageons un niveau d’incidence élevé pendant une période prolongée tout au long de l’été et probablement pendant une grande partie de l’automne.

« Nous avons commencé à assouplir les restrictions avant que tout le monde ne soit vacciné.

« Cela va entraîner des infections chez les personnes non vaccinées – principalement dans ce cas les plus jeunes. Il est inévitable que cela se produise.

Il vient comme…

Le professeur Edmunds a averti que les cas pourraient atteindre 100 000 par jour d’ici quelques semaines, faisant écho à la prédiction du secrétaire à la Santé Sajid Javid à la Chambre des communes il y a quinze jours.

Il a ajouté : « Nous sommes à environ 50 000 par jour maintenant. L’épidémie a doublé environ toutes les deux semaines et donc si nous laissons les choses telles qu’elles sont pendant encore quelques semaines, vous pouvez vous attendre à ce qu’elle atteigne 100 000 cas par jour. »

Les ministres ont tempéré leurs promesses de « Jour de la liberté » alors que les cas continuent d’augmenter, Boris Johnson ayant averti la semaine dernière que la pandémie n’était « pas terminée ».

Le Premier ministre a déclaré que la levée des restrictions n’était pas une excuse pour que les Britanniques « passent un grand jubilé » – mais a souligné qu’il était temps pour nous « d’apprendre à vivre avec le virus ».

Plus tôt cette semaine, les autorités ont dévoilé de nouvelles directives, notamment la recommandation de masques faciaux dans les zones surpeuplées telles que les transports en commun ou les magasins, tout en encourageant également les lieux d’accueil à demander des passeports pour le vaccin Covid à l’entrée.

ENTRAÎNEMENT JAB

Pendant ce temps, le programme de vaccination du Royaume-Uni a ralenti au cours de la semaine dernière, ce qui fait craindre que les jeunes ne se présentent pas pour obtenir leur vaccin.

Un total de 61 681 Britanniques ont reçu leur première dose du jab jeudi – mais c’est bien en deçà des 152 525 coups distribués quinze jours auparavant le 1er juillet.

Cependant, les deuxièmes doses se poursuivent à un rythme rapide avec 201 893 administrées jeudi. Plus de 35 millions de Britanniques sont maintenant à double piqûre.

Les autorités ont souligné à plusieurs reprises l’importance de la vaccination, même chez les patients plus jeunes qui ne sont pas aussi à haut risque.

Cela survient alors que le gouvernement se prépare à une campagne de vaccination à grande échelle à l’automne pour lutter contre l’augmentation des cas de grippe ainsi qu’un pic prévu d’infections à Covid.

Plus de 35 millions de Britanniques se verront offrir un vaccin contre la grippe à partir de septembre dans le cadre d’une extension significative du programme.

Les jabs seront disponibles à partir de septembre pour les enfants âgés de deux et trois ans, le 31 août, tous les enfants des écoles primaires, les personnes âgées de 50 ans et plus, les femmes enceintes, les aidants non rémunérés et le personnel de santé et de soins sociaux adultes de première ligne.

SURVOL DE VIRUS

Les experts ont averti que le Royaume-Uni a de faibles niveaux d’immunité contre la grippe en raison des mesures de verrouillage et de distanciation sociale.

Un sombre rapport de l’Académie des sciences médicales (AMS) a mis en garde cette semaine contre un « triple coup dur » de Covid, de la grippe et du virus respiratoire syncytial (VRS) – que les gens ont généralement attrapé à l’âge de deux ans.

Ailleurs, le taux R – le taux d’infection – a atteint 1,6 dans certaines régions d’Angleterre, il est apparu hier.

Une personne sur 95 en Angleterre a eu le virus dans la semaine précédant le 10 juillet, selon l’Office for National Statistics (ONS). Cela représente une augmentation par rapport à un sur 160 signalé la semaine précédente.

Les ministres ont également été critiqués pour avoir été à l’origine d’une « pingdémie » car il a été révélé hier que plus d’un demi-million de Britanniques avaient été invités à s’auto-isoler par l’application NHS.

Des employeurs furieux ont exigé que le gouvernement modifie l’application en raison d’une grave pénurie de personnel – bien qu’une augmentation du nombre de cas signifie que des changements pourraient ne pas être apportés avant le mois prochain.