La troisième vague de COVID déferle en Afrique, où 1% sont vaccinés : mises à jour

Avec environ 45% de la population américaine entièrement vaccinée contre COVID-19 et des cas en baisse dans la majorité des États, les Américains de tout le pays se sont réunis avec leur famille et leurs amis lors de défilés, de pique-niques et de barbecues au cours du week-end pour marquer la fête fédérale du 17 juin.

Mais à travers le monde, ce n’est pas une image si rose. Selon l’Organisation mondiale de la santé, près de 85 % de toutes les doses de vaccin COVID-19 dans le monde ont été administrées dans des pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur.

Moins de 1% de la population africaine est entièrement vaccinée et le continent connaît une recrudescence de cas, selon l’OMS. Vingt-deux pays africains ont vu les cas augmenter de plus de 20 % la semaine dernière, et plusieurs pays ont signalé leur plus grand nombre de nouveaux cas hebdomadaires depuis le début de la pandémie.

« L’Afrique est au milieu d’une troisième vague à part entière. La trajectoire inquiétante de l’augmentation des cas devrait inciter tout le monde à agir d’urgence », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, dans un communiqué. « Nous avons vu en Inde et ailleurs à quelle vitesse COVID-19 peut rebondir et submerger les systèmes de santé. Les mesures de santé publique doivent donc être intensifiées rapidement pour trouver, tester, isoler et soigner les patients et pour retrouver rapidement leurs contacts. »

La variante Delta hautement contagieuse a été signalée dans 14 pays africains. Le président Joe Biden et le chef des Centers for Disease Control and Prevention ont averti vendredi que la variante pourrait constituer une nouvelle menace pour la santé publique aux États-Unis

►Un membre de l’équipe olympique ougandaise s’est vu interdire l’entrée au Japon après avoir été testé positif au COVID-19. Il s’agit de la première infection signalée parmi les athlètes arrivant pour les Jeux de Tokyo, qui commencent dans cinq semaines.

►Dimanche, les États-Unis ont envoyé à Taiwan 2,5 millions de doses du vaccin COVID-19 de Moderna, ce qui triple un engagement antérieur.

►Milkha Singh, l’une des premières superstars du sport et sprinteuse indienne qui a surmonté une tragédie d’enfance pour devenir l’athlète la plus célèbre du pays, est décédée vendredi soir des complications de COVID-19. Il avait 91 ans.

📈 Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,5 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 601 700 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 178 millions de cas et plus de 3,86 millions de décès. Plus de 149 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit près de 45% de la population, selon le CDC.

La même technologie d’ARNm utilisée dans les vaccins COVID-19 peut aider à traiter le cancer

La lutte contre le COVID-19 s’est avérée une énorme aubaine pour le domaine de la recherche sur le cancer : il a fait de l’ARNm presque un terme familier, il a été prouvé que la technologie pouvait fonctionner et il a été démontré que l’ARNm peut être fabriqué très rapidement et à une très grande échelle.

Des entreprises comme Moderna et le partenaire de Pfizer, BioNTech, utilisent l’ARNm pour stimuler le corps des patients cancéreux à fabriquer des vaccins qui, espérons-le, empêcheront les récidives et les traitements conçus pour combattre les tumeurs avancées.

S’ils s’avèrent efficaces, ce qui ne sera pas connu avant au moins un an ou deux, ils pourraient être ajoutés à l’arsenal des thérapies immunitaires conçues pour amener le corps à combattre ses propres tumeurs.

« Nous sommes plutôt satisfaits de l’inscription de patients dans ces essais et nous espérons qu’ils pourront finalement démontrer de meilleurs résultats », a déclaré le Dr Ryan Sullivan, expert en mélanome au Massachusetts General Hospital de Boston. Lire la suite.

Les manifestants dénoncent la politique du Brésil alors que le nombre de morts dans le pays dépasse les 500 000

Des manifestants antigouvernementaux sont descendus dans les rues des villes du Brésil samedi alors que le nombre de morts confirmés dans le pays du COVID-19 a dépassé le demi-million. C’est une tragédie que de nombreux critiques attribuent à la tentative du président Jair Bolsonaro de minimiser la maladie.

Des milliers de personnes se sont rassemblées à Rio de Janeiro, agitant des drapeaux indiquant « Sortez Bolsonaro ». D’autres manifestants ont hissé des affiches indiquant : « 500 000 morts. C’est de sa faute. Des marches similaires ont eu lieu dans au moins 22 des 26 États du Brésil.

Le message des critiques de Bolsonaro selon lequel les mesures de verrouillage ont nui aux entreprises, ainsi que sa promotion de traitements réfutés tels que l’hydroxychloroquine, ont contribué à l’augmentation du nombre de morts et à une campagne de vaccination lente qui a entièrement vacciné moins de 12% de la population. Le pays de quelque 213 millions d’habitants enregistre près de 100 000 nouvelles infections et 2 000 décès par jour.

Les projections publiques de masse des Jeux olympiques annulées sur 6 sites pour être utilisées pour les vaccinations

Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a déclaré que les plans visant à organiser des projections publiques de masse des Jeux olympiques sur six sites ont été annulés, alors que les inquiétudes grandissent au sujet de la pandémie de coronavirus au milieu de l’un des déploiements de vaccins les plus lents du monde développé.

« Ce sont des mesures nécessaires pour faire des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo un succès », a déclaré Koike aux journalistes après avoir rencontré le Premier ministre japonais Yoshihide Suga.

Les sites comprenaient les parcs Inokashira et Yoyogi ainsi qu’une université à Tokyo pour regarder la diffusion en direct des matchs, qui s’ouvriront le 23 juillet. Koike a déclaré que les sites seront plutôt proposés comme sites de vaccination.

Directeur du CDC: la variante Delta est susceptible de devenir dominante aux États-Unis

La pandémie de coronavirus continue de décliner dans de nombreuses régions des États-Unis, mais la propagation de la variante Delta hautement contagieuse parmi les non vaccinés pourrait constituer une nouvelle menace pour la santé publique, ont averti le président Joe Biden et le chef des Centers for Disease Control and Prevention le Vendredi.

Lors d’une mise à jour sur le coronavirus avec la presse, Biden a décrit la variante Delta comme étant « plus facilement transmissible, potentiellement plus mortelle et particulièrement dangereuse pour les jeunes ». Alors que Biden a pris un moment pour reconnaître « l’été brillant » qui attend ceux qui sont vaccinés, il a déclaré qu’il y avait lieu de s’inquiéter pour les personnes vivant dans « des États à faible taux de vaccination ».

« Les personnes qui tombent gravement malades et qui sont hospitalisées en raison de COVID-19 sont celles qui n’ont pas été complètement vaccinées », a déclaré Biden. « La nouvelle variante rendra les personnes non vaccinées encore plus vulnérables qu’elles ne l’étaient il y a un mois. »

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a partagé l’inquiétude de Biden lors d’une apparition sur Good Morning America vendredi. Walensky a déclaré que la transmissibilité plus élevée de la variante Delta contribuerait probablement à en faire la souche dominante de COVID-19 aux États-Unis dans un proche avenir.

