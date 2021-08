Le Royaume-Uni a maintenant dépassé le pic de la troisième vague, de nouvelles données prometteuses ont été montrées aujourd’hui.

Après une augmentation rapide des cas avec la propagation de Delta et une baisse soudaine au cours des dernières semaines, la Grande-Bretagne semble être sur le chemin du retour vers des eaux plus calmes de Covid.

Des chiffres prometteurs montrent la baisse après le troisième pic suite à la hausse de Delta

Les Britanniques semblent repousser le virus avec le déploiement du vaccin Crédit : EPA

De nouveaux chiffres de l’application ZOE Covid Study montrent une baisse significative par rapport au pic observé le mois dernier, dans les données les plus récentes d’il y a cinq jours.

Le Dr Claire Steves, scientifique principale et lectrice au King’s College de Londres, a déclaré : « Selon les derniers chiffres d’incidence de ZOE, le nombre de nouveaux cas quotidiens au Royaume-Uni a finalement commencé à baisser, avec une valeur R britannique d’environ 0,9.

« C’est la bonne nouvelle que le Royaume-Uni attendait mais, nous ne devons pas nous anticiper, cette pandémie n’est certainement pas encore terminée car les cas restent très élevés. »

Selon les dernières données de l’application, il y a actuellement environ 46 905 nouveaux cas symptomatiques quotidiens au Royaume-Uni. Il s’agit d’une baisse par rapport aux 60 271 nouveaux cas de la semaine dernière.

Lorsqu’ils sont répartis en personnes avec et sans vaccins, on pense qu’il y a environ 29 620 nouveaux cas quotidiens chez les personnes non piquées, 6 534 chez les Britanniques partiellement vaccinés et 10 751 nouveaux cas quotidiens chez les personnes complètement piquées.

Les derniers chiffres du gouvernement montrent que 38 733 334 personnes au Royaume-Uni ont reçu deux doses d’un vaccin Covid.

On pense que le pic des cas se situe vers le 29 juillet, selon les données de Zoe, et est en baisse depuis.

Les cas dans tous les groupes, y compris les non vaccinés, sont en baisse maintenant

Le Dr Steves a déclaré que le piqûre d’enfants de plus de 12 ans pourrait s’avérer utile dans la lutte contre le virus, après que le JCVI a approuvé hier la vaccination des adolescents âgés de 16 et 17 ans.

Elle a déclaré: « Prenez l’exemple de l’Écosse, où les cas diminuent depuis des semaines. Les écoles écossaises se sont séparées pour l’été beaucoup plus tôt qu’en Angleterre et les vacances offrent une pause bien nécessaire du mélange quotidien des enfants et des parents.

« Cela pourrait suggérer que la vaccination des enfants de plus de 12 ans cet été pourrait aider à prévenir une nouvelle vague et arrêter la propagation du virus à l’automne.

« Nous garderons un œil attentif sur ce qui se passera plus tard cette année lorsque toutes les écoles seront de retour. »

Cela survient après qu’un autre expert a déclaré lundi qu’il pensait que la Grande-Bretagne pourrait désormais être « au bord » de la troisième vague.

Jamie Jenkins, ancien chef des statistiques de la santé à l’Office for National Statistics, a déclaré que les cas de LBC étaient en baisse depuis le 19 juillet.

Il a déclaré: « Je pense qu’en regardant les données, nous voyons normalement les décès culminer environ 14 jours après la baisse des cas, je pense que nous pourrions commencer à être sur la colline maintenant en ce qui concerne les décès. »

M. Jenkins a ajouté: « Nous sommes probablement au bord de la vague pour le moment, mais soyons un peu prudents à l’approche de la période d’automne. »

Il a déclaré que les admissions à l’hôpital étaient inférieures d’environ 80% à ce qu’elles auraient été dans le passé et que les décès étaient inférieurs de 90%.

L’expert a expliqué: « L’effet vaccin s’est également déclenché – si vous regardez le même nombre de cas que ce que nous avons eu en hiver, cela aurait fait 800 décès au lieu de 65-70. »

Le déploiement réussi des jabs en Grande-Bretagne a été salué pour avoir rompu le lien entre les infections et les maladies graves.