La troisième vague britannique a culminé en août avec des « semaines difficiles à venir », prévient le n ° 10 alors que les cas augmentent

La troisième vague de la Grande-Bretagne devrait culminer en août avec « des semaines difficiles à venir », a averti le n°10.

Robert Jenrick a averti que l’infection à Covid n’atteindrait son pic que plus tard dans l’année – bien que la majorité des Britanniques aient été doublement piquées d’ici septembre.

Robert Jenrick a déclaré que cette vague ne devrait pas culminer avant « fin août ou début septembre »

Cela survient alors que les cas et les hospitalisations continuent d’augmenter – avec plus de 100 000 infections quotidiennes attendues au cours des mois d’été.

Le ministre du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux a déclaré à Sky News ce matin : « J’exhorte les gens à s’assurer qu’ils ont l’application NHS sur leurs téléphones. Nous voyons en fait plus de gens télécharger l’application que jamais auparavant.

« Les preuves sont positives, mais si vous êtes contacté par track and Trace, veuillez suivre toutes les étapes requises.

« C’est une partie vraiment importante de notre boîte à outils pour lutter contre le virus à ce stade critique car les cas continuent d’augmenter, les hospitalisations augmentent.

« Nous ne nous attendrons pas vraiment à ce que cette vague de virus atteigne son pic avant fin août, peut-être même début septembre, donc il va y avoir des semaines assez difficiles à venir »

ON Y VA ENCORE UNE FOIS

Cela survient au milieu du «Pingdemic» britannique – qui a mis les services à genoux, le personnel devant s’isoler après avoir reçu une notification du NHS.

L’application NHS Test & Trace a ordonné à un record de 520 194 de rester à la maison en seulement une semaine, soit une augmentation de 46% par rapport aux sept jours précédents.

Cela signifie que l’on pense que deux millions de Britanniques sont maintenant coincés chez eux – et que quatre autres millions devraient être interrogés à l’approche du Jour de la liberté.

Les laboratoires de test ont été submergés car il est conseillé à un grand nombre de se faire contrôler, ce qui signifie que les tests PCR vitaux ne sont pas disponibles dans certaines régions.

Boris Johnson et Rishi Sunak ont ​​été « cinglés » par NHS Test and Trace après être entrés en contact avec Sajid Javid, positif pour Covid.

Mais le Premier ministre et le chancelier n’auront pas à s’isoler car ils participent à un « pilote de test de contact quotidien », a-t-il été révélé aujourd’hui.

Hier, le secrétaire à la Santé a révélé qu’il avait renvoyé un flux latéral positif et un test PCR pour le bogue – mais ses symptômes sont « légers » car il a été doublement vacciné.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les fonctionnaires se démenaient pour déterminer précisément qui avait été en contact étroit avec M. Javid au cours des derniers jours.

Le secrétaire à la Santé a été vu en train de quitter Downing Street hier avant l’annonce – alimentant les spéculations selon lesquelles le Premier ministre et d’autres ministres seraient « pincés ».

Et comme prévu, la liste de M. Javid comprenait Boris Johnson et Rishi Sunak – qui ont maintenant été contactés par NHS Test and Trace.

Mais ils sauteront tous les deux l’auto-isolement – ​​car le programme « pilote » leur permet de continuer à travailler depuis Downing Street tout en passant des tests Covid quotidiens.

Un porte-parole n ° 10 a déclaré ce matin: « Le Premier ministre et le chancelier ont été contactés par NHS Test and Trace en tant que contacts d’une personne testée positive pour Covid.

«Ils participeront au projet pilote de test de contact quotidien pour leur permettre de continuer à travailler depuis Downing Street.

« Ils ne conduiront que les affaires essentielles du gouvernement pendant cette période. »

Le pilote couvre une variété d’organisations sélectionnées, dont Downing Street et 20 autres entreprises, dont Network Rail, TFL, Heathrow et Border Force.

Il s’agit du même programme de tests qui a permis au ministre du Cabinet Michael Gove de ne pas s’isoler après son retour de la finale de la Ligue des champions au Portugal.

Cette vague pourrait ne pas culminer avant septembre Crédit : Reuters