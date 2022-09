La troisième tête de série, Sanil Shetty, survit à la peur pour passer au troisième tour

L’ancien champion national et troisième tête de série Sanil Shetty a survécu à une frayeur alors même que les stars du simple masculin, dont la tête de série G Sathiyan et la deuxième tête de série A Sharath Kamal, ont enregistré des victoires faciles pour se qualifier pour le troisième tour de la compétition de tennis de table des 36e Jeux nationaux.

La compétition individuelle au stade couvert PDDU a décollé avec une paire de doubles mixtes locaux de Manav Thakkar et Filzah Fatema Kadri bouleversant les têtes de série Sanil Shetty et Reethrishya Tennison du Maharashtra pour atteindre les quarts de finale.

En fait, cinq des huit têtes de série du tableau du double mixte n’ont pas pu se qualifier pour les quarts de finale.

Shetty aurait pu subir un sort similaire dans la compétition du simple masculin alors qu’il était poussé au bord du gouffre par Divyansh Srivastava de l’Uttar Pradesh. Le gaucher du Maharashtra a clairement lutté pour le rythme mais a gardé ses nerfs à 9-9 pour décrocher deux points rapides dans le décideur pour gagner 11-5, 7-11, 9-11, 11-8, 11-9, 7- 11, 11-9.

Dans d’autres matches, Sathiyan a battu Wesley Do Roserio de Haryana 13-11, 11-6, 11-4, 11-5 tandis que Sharath a converti sa cinquième balle de match pour battre Ravindra Kotiyan du Maharashtra 11-9, 11-6, 11-6. , 17-15.

Les espoirs locaux Harmeet Desai et Manav Thakkar ont également commencé leur campagne par des victoires faciles au second tour. Toutes les graines ont bénéficié d’un laissez-passer lors du premier tour.

Thakkar a perdu quatre balles de match dans le quatrième set mais s’est regroupé pour battre Sarth Mishra de l’Uttar Pradesh 11-5, 11-6, 11-6, 14-16, 11-6 tandis que Desai a martelé Mohammed Ali de Telangana 11-4, 11-5, 11-6, 11-8.

Mais la performance du jour est définitivement venue de Thakkar et Kadri, qui ont fait équipe pour la première fois à tous les niveaux.

Bien que les deux joueurs aient appris les bases du jeu à la Sufaiz Academy, ils n’avaient jamais eu l’occasion de jouer ensemble dans le passé et même la décision de les jumeler a été prise lors du camp préparatoire organisé avant les Jeux.

La paire non classée a commencé sa campagne avec une victoire facile sur Sridhar Joshi et Mahika Dixit de l’Uttar Pradesh, mais leur véritable test allait être contre la combinaison mari-femme de Shetty et Reeth.

À la hauteur de l’occasion, Kadri a joué un deuxième fleuret solide contre Thakkar car elle a non seulement fait son travail pour garder le ballon en jeu efficacement, mais a également trouvé des opportunités de marquer des points gagnants alors que la paire enregistrait un 11-7, 11-8, 11-7. la victoire.

« C’est une sensation formidable de battre une équipe qui est dans le top 6 du classement national. Nous espérons jouer avec la même énergie demain et remporter une médaille », a déclaré Kadri après le match.

Thakkar n’était que des éloges pour son partenaire. “Elle est très agressive, c’est une attaquante. Nous nous sommes beaucoup entraînés pendant l’entraînement, donc nous comprenons très bien les mouvements de chacun », a-t-il déclaré.

