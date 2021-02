La troisième saison de l’histoire La série de voyages de TV18 #RoadTrippinWithRnM est arrivée

Après deux road trips réussis avec HistoryTV18, Rocky et Mayur se lancent dans un autre road trip. Cette fois-ci, les «bandits» imparables de l’Inde se dirigent vers l’est, de Delhi à Kolkata à travers le cœur de l’Inde. Suivez leurs aventures du 24 février au 10 mars sur les poignées de réseaux sociaux HistoryTV18 et Rocky & Mayur.

#RoadTrippinWithRnM de HistoryTV18 est une série de vlogs de voyage unique avec sa genèse au second semestre 2020 lorsque les règles de verrouillage ont commencé à s’assouplir. Maintenant dans sa troisième saison, la série voit Rocky et Mayur cataloguer leurs voyages en temps réel et les partager sur les réseaux sociaux via des vlogs, des photos et des bobines.

Dans la première étape de leur voyage, le duo prendra la route ouverte à Delhi et se dirigera vers le sud en direction de Gwalior, dans le Madhya Pradesh. Leur itinéraire les mènera à travers le fascinant sanctuaire de la rivière Chambal et l’ancienne ville des temples, Orchha. Dans l’Uttar Pradesh, les téléspectateurs découvriront les authentiques «lakhnawi andaaz» et «tehzeeb», la culture ancienne de la courtoisie et de la grâce de Lucknow. Leur voyage les mènera également à travers d’autres grandes et petites villes du Jharkhand, du Bihar et du Bengale occidental.

Rocky et Mayur sont ravis à l’idée de reprendre la route. Le voyage commence le 24 février et Rocky s’exclame qu’il «a hâte de reprendre l’autoroute! Nous traverserons quatre États avant d’atteindre le Bengale occidental. Et avec plus de temps sur la route, nous pouvons promettre de nombreuses expériences passionnantes et originales cette fois-ci. Je m’attends à ce que la nourriture et la culture changent tous les cent kilomètres. »

Pendant ce temps, Mayur a hâte de se plonger dans la nourriture fabuleuse du gajjak de Morena et du Malai ki Gilori à Lucknow aux spécialités tribales de Jharkhand. «La nourriture, oui! Mais je suis tout aussi enthousiaste à l’idée de penser vite sur nos pieds pour faire face à tout ce que nous allons rencontrer cette fois-ci. J’attends vraiment avec impatience la diversité des cultures, des couleurs et des saveurs alors que nous conduisons de Delhi au Bengale occidental », dit-il.

Arun Thapar, président – Contenu et communication, A + E Networks | TV18 attribue le succès des deux premières saisons de #RoadTrippinWithRnM à «être en phase avec le temps et se concentrer sur des émotions et des intérêts universels et intemporels – l’amitié, l’optimisme et l’attrait de la nourriture, des voyages et de nouvelles expériences.»

Décodant le succès de la série, il dit: «La pandémie nous a tous donné une nouvelle perspective. Cela a rappelé aux gens du monde entier l’importance des joies simples de la vie, le confort de la compagnie et la vraie valeur des relations, des expériences et de la création de souvenirs. Vous ne pouvez pas vous tromper avec une bromance authentique, la route ouverte et de nouvelles aventures à chaque virage! Rocky et Mayur sont de véritables voyageurs et gourmets et les meilleurs dans ce qu’ils font. Combinez cela avec la merveille infinie de l’incroyable Inde – sa couleur, sa diversité et son esprit – et vous avez un gagnant.