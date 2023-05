La troisième place des élections turques soutient Erdogan

L’approbation vient avant le second tour de dimanche

Le troisième finaliste de l’élection présidentielle turque, Sinan Ogan, a officiellement approuvé le président sortant Recep Tayyip Erdogan sur son challenger Kemal Kilicdaroglu pour le second tour, prévu le 28 mai.

L’approbation a été annoncée lundi, après une rencontre surprise entre Ogan et Erdogan à Istanbul vendredi dernier. Aucune déclaration publique n’a été faite après la réunion à l’époque.

« Le 28 mai 2023, je déclare que nous soutiendrons le candidat de l’Alliance populaire, Recep Tayyip Erdogan, au second tour. » Ogan a déclaré dans un communiqué, faisant référence à l’alliance électorale entre le Parti de la justice et du développement (AK Party) d’Erdogan et le Parti du mouvement nationaliste d’extrême droite (MHP).

Ogan a fait valoir que c’était « la bonne décision pour notre pays et notre nation » et a cité la majorité parlementaire d’Erdogan parmi les raisons de l’approbation.

En savoir plus Le gouvernement turc réprimande les allégations d' »ingérence électorale russe »

« Il est important que le président nouvellement élu soit sous le même [leadership] que le parlement. [Kemal Kilicdaroglu’s] d’autre part, n’a pas pu afficher un succès suffisant contre l’Alliance populaire qui est au pouvoir depuis 20 ans, et n’a pas pu établir une perspective qui pourrait nous convaincre pour l’avenir », Ogan s’est disputé.

Lui-même ancien député du MHP, Ogan s’est présenté à la présidence en tant qu’indépendant présenté par l’Alliance ancestrale (Alliance ATA). Le bloc électoral a été formé par plusieurs partis de moindre droite avec diverses plates-formes politiques l’année dernière.

Ogan a remporté environ 5,17% au premier tour de scrutin le 14 mai et a été immédiatement perçu comme le « faiseur de rois » pour le second tour. Le premier tour s’est terminé de manière non concluante, aucun candidat n’ayant atteint le seuil de 50% pour l’emporter. Erdogan a recueilli 49,5% des voix, tandis que Kilicdaroglu du Parti républicain du peuple, son principal challenger, a obtenu quelque 44,9%.