L’aéroport d’Heathrow a remporté aujourd’hui une contestation devant la Cour suprême sur la décision du gouvernement de donner le feu vert pour une troisième piste.

Un panel de cinq juges de la plus haute cour du Royaume-Uni a permis à Heathrow de s’étendre en construisant la troisième piste controversée après que la Cour d’appel a déclaré que les plans étaient illégaux.

En février, trois juges de haut niveau ont conclu que l’élargissement ne tenait pas compte des engagements du gouvernement en matière de changement climatique inscrits dans l’Accord de Paris.

Heathrow Airport Ltd, qui possède et exploite l’aéroport, a contesté cette décision lors d’une audience de deux jours devant un panel de cinq juges en octobre.

Donnant un résumé de la décision de la Cour suprême aujourd’hui, Lord Sales a déclaré que la décision du secrétaire aux Transports de l’époque, Chris Grayling, était légale et qu’il n’avait « aucune obligation » de discuter de l’Accord de Paris séparément dans la Déclaration de politique nationale des aéroports (ANPS).

Boris Johnson est un adversaire de longue date d’une troisième piste, ayant une fois a promis de «s’allonger devant ces bulldozers et d’arrêter la construction» lorsqu’il était maire de Londres.

La contestation judiciaire de l’aéroport a été contestée par les organisations caritatives environnementales Friends of the Earth et Plan B Earth – qui ont toutes deux fait valoir que l’appel devrait être rejeté par la Cour suprême.

L’aéroport d’Heathrow a qualifié la décision de «bon résultat pour le pays» et «permettrait à la Grande-Bretagne mondiale de devenir une réalité». Un porte-parole a ajouté: « Ce n’est qu’en agrandissant l’aéroport central du Royaume-Uni que nous pourrons connecter toute la Grande-Bretagne à tous les marchés en croissance du monde, contribuant ainsi à créer des centaines de milliers d’emplois dans chaque nation et région de notre pays. »

Mais Justine Bayley, une résidente d’Harmondsworth, qui risque de devoir quitter son domicile si la troisième piste est construite, a déclaré qu’elle était « déçue » par le résultat et avait « espéré que le bon sens prévaudrait ».

Comme la Cour suprême a autorisé Heathrow à se développer:

Top Justice a déclaré que M. Grayling avait pris en compte l’Accord de Paris;

Le GMB a qualifié la décision de «coup de pouce bienvenu» à la fin d’une année éprouvante pour les travailleurs de l’aviation qui ont vu leur industrie se mettre à genoux par la pandémie;

Les Amis de la Terre ont déclaré que le jugement est un «énorme progrès» dans la bataille contre la troisième piste et la «catastrophe climatique à laquelle le monde est confronté»;

Le groupe de pression Stop Heathrow Expansion a qualifié 2020 de «la pire année de tous les temps»;

Les politiciens verts ont déploré la décision «incroyablement décevante» et «rétrograde» et ont affirmé que «les intérêts commerciaux ont gagné»;

L’ancien chancelier fantôme John McDonnell a promis de continuer à lutter contre la décision «que ce soit devant les tribunaux, au Parlement ou dans les manifestations ou les professions».

Comment c’est le dernier développement en 17 ans de querelles au sujet de l’aéroport d’Heathrow Décembre 2003: Les ministres du Travail publient des plans pour une troisième piste à Heathrow, affirmant qu’il est nécessaire de suivre le rythme d’autres hubs européens. Janvier 2009: Gordon Brown donne son feu vert à ses projets malgré l’opposition des résidents, des militants écologistes et de plusieurs de ses propres députés. Octobre 2009: En tant que chef de l’opposition, David Cameron déclare publiquement qu’il bloquera l’expansion d’Heathrow. Mai 2010: La coalition Tory-Lib Dem émerge après les élections et exclut les plans de l’ouest de Londres. Septembre 2012: L’idée est relancée lorsqu’une commission indépendante est mise en place pour examiner l’expansion de Heathrow et Gatwick, et un nouvel aéroport dans l’estuaire de la Tamise. Juillet 2015: La Commission des aéroports recommande à Heathrow de se doter d’une nouvelle piste. Juillet 2016: David Cameron démissionne de son poste de Premier ministre à la suite du référendum sur l’UE et est remplacé par Theresa May – sans qu’aucune décision ne soit prise sur Heathrow. Juillet 2017: Heathrow réduit les propositions pour un nouveau terminal afin de réduire les coûts du projet. Juin 2018: Les plans révisés d’un prix de 14 milliards de livres sterling sont approuvés par le Cabinet, à la condition que les contribuables ne supportent aucun coût. 25 juin 2018: Greg Hands démissionne du gouvernement pour voter contre l’Énoncé de politique nationale (NPS) – décrivant efficacement l’autorisation de construire. Mais Boris Johnson, qui avait précédemment juré de « s’allonger devant des bulldozers », est à l’étranger en Afghanistan lorsque les députés votent pour à une majorité de 296. Décembre 2019: En tant que Premier ministre, Boris Johnson ne change pas la politique officielle sur Heathrow mais dit qu’il «trouvera un moyen» d’honorer sa promesse de bulldozer. Février 2020: La Cour d’appel déclare que le NPS était illégal car le gouvernement n’avait pas tenu compte de ses obligations en vertu de l’Accord de Paris sur le changement climatique. Le gouvernement dit qu’il ne soutient pas l’appel de l’affaire, mais Heathrow dit qu’il ira devant la Cour suprême. Avril 2020: L’aéroport affirme que tous les plans d’expansion seront repoussés d’au moins deux ans en raison de la perturbation causée par le coronavirus. Mai 2020: Heathrow admet qu’il pourrait s’écouler 10 à 15 ans avant que l’aéroport ait besoin d’une troisième piste en raison de la crise.

Lord Sales a ajouté: «(Le tribunal) estime que le secrétaire d’État a bien tenu compte de l’accord de Paris. Il n’était pas légalement tenu de lui accorder plus de poids qu’il ne le jugeait approprié, conformément à l’avis de la commission des changements climatiques.

« La déclaration de politique nationale (des aéroports) n’est affectée par aucune illégalité et est valide. »

L’effet de la décision, qui a annulé une décision précédente de la Haute Cour rendue en mai de l’année dernière, était que le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, devrait revoir l’ANPS pour s’assurer qu’elle respecte les engagements sur le changement climatique.

La nouvelle piste au nord-ouest de la paire existante d’Heathrow a été recommandée par la Commission Davies en 2015. La capacité de l’aéroport augmenterait considérablement de 480 000 décollages et atterrissages chaque année à environ 740 000 si la troisième piste devait être construite.

La Cour d’appel avait précédemment examiné l’affaire à la suite d’une contestation par un groupe de conseils à Londres touchés par l’expansion, des organisations caritatives environnementales telles que Greenpeace, les Amis de la Terre et Plan B Earth, et le maire de Londres Sadiq Khan.

Le gouvernement ne s’est pas opposé à la déclaration de la cour selon laquelle l’ANPS était illégale et n’a pas demandé l’autorisation de faire appel devant la Cour suprême.

Tim Crosland, un avocat impliqué dans la campagne contre les plans, avait annoncé que les juges de la Cour suprême autoriseraient l’expansion hier, brisant un embargo légal «en tant qu’acte de désobéissance civile».

En réponse au verdict, Warren Kenny, secrétaire général par intérim du syndicat GMB, a déclaré: « La décision d’aujourd’hui est un coup de pouce bienvenu à la fin d’une année éprouvante pour les travailleurs de l’aviation qui ont vu leur industrie mise à genoux par la pandémie.

«Ce jugement est une injection d’espoir bien nécessaire pour la reprise économique et la création de plusieurs milliers de bons emplois syndiqués à Heathrow et dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

«Le gouvernement n’a plus d’excuses maintenant. Il est temps que les ministres renforcent et soutiennent Heathrow et l’industrie aéronautique en général avec le soutien dont ils ont besoin pour se remettre en marche.

Il a tweeté: « Il appartient maintenant à Boris Johnson de tenir sa promesse de s’opposer à une troisième piste s’il veut avoir une crédibilité en tant que député local ou en tant que Premier ministre cherchant à lutter contre le changement climatique. »

La députée du Parti vert, Caroline Lucas, a déclaré: « C’est une nouvelle incroyablement décevante et nous fait reculer dans notre réponse à la crise climatique.

« Les intérêts commerciaux ont prévalu sur la protection de notre planète et le bien-être des générations futures. »

John Stewart, qui préside le groupe d’expansion anti-Heathrow Hacan, a déclaré qu’il « reste un réel doute sur le fait que la troisième piste verra un jour le jour ».

Il a fait valoir que « le rétablissement est tout ce qui préoccupe Heathrow en ce moment » après que l’aéroport de l’ouest de Londres ait vu le nombre de vols chuter de 90% cette année en raison de la pandémie détestée. « Une troisième piste n’est plus qu’une perspective lointaine et incertaine », a ajouté M. Stewart.

Caroline Russell AM, présidente de la commission de l’environnement de l’Assemblée de Londres, a déclaré: «La décision rendue aujourd’hui par la Cour suprême sur l’aéroport d’Heathrow est une énorme déception.

«Pendant des années, l’Assemblée de Londres ainsi que d’autres groupes et résidents locaux ont régulièrement fait campagne contre l’expansion de l’aéroport d’Heathrow pour des raisons de bruit et de pollution de l’air.

«Heathrow est déjà le plus grand émetteur de dioxyde de carbone au Royaume-Uni et est responsable de plus d’émissions de CO2 des vols internationaux de passagers réguliers que tout autre aéroport dans le monde.

« L’expansion est totalement incompatible avec la lutte contre l’urgence climatique et la réalisation des objectifs fixés dans l’Accord de Paris. »

Le directeur exécutif de Greenpeace UK, John Sauven, a déclaré: « Heathrow Ltd a décroché une victoire juridique tardive, mais l’histoire a évolué.

« Maintenant que la balle est dans le camp du gouvernement, il est difficile d’imaginer que Boris Johnson veuille ressusciter un projet qui n’a aucun sens commercial ou environnemental.

« Avec un sommet sur le climat organisé par le Royaume-Uni dans un an, le gouvernement devrait tracer une ligne sous cette triste saga. »

Paul McGuinness, qui préside la No 3rd Runway Coalition, a déclaré que la décision « pourrait encore s’avérer sans pertinence car tant de choses ont changé depuis que Heathrow a été recommandé pour l’expansion ».

Will Rundle, responsable juridique chez Friends of the Earth, a déclaré: «Ce jugement n’est pas un« feu vert »pour l’expansion.

«Il indique clairement que toutes les considérations climatiques restent à prendre en compte et à résoudre au stade de la planification.

«L’expansion d’Heathrow reste très loin d’être certaine et nous sommes maintenant impatients d’arrêter la troisième piste dans l’arène de planification.

Caroline Russell, porte-parole des transports du Parti vert et membre de l’Assemblée de Londres, a déclaré: « L’expansion d’Heathrow serait un désastre pour Londres.

«Cela perturbe déjà la santé et la qualité de vie de plus de trois fois plus de personnes que tout autre aéroport en Europe. Ni les Londoniens ni la planète ne peuvent se permettre de voir sa taille et ses dégâts augmenter.

Richard Fremantle, qui préside le groupe de pression Stop Heathrow Expansion, a déclaré: « C’est officiel – 2020 est la pire année de tous les temps. Notre climat est dans un état désespéré, nos communautés entrent dans un autre Noël avec le fléau d’Heathrow au-dessus de leurs têtes.

« C’est maintenant à ce gouvernement d’appeler le bluff d’Heathrow et de mettre fin une fois pour toutes à ce misérable projet. »