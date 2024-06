La troisième personne aux États-Unis est testée positive à la grippe aviaire : quels sont les symptômes ?

Aux États-Unis, une troisième personne a été testée positive à la grippe aviaire. Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes a déclaré tout en soulignant que le risque pour le grand public reste faible.

Ce cas était le deuxième signalé dans le Michigan et faisait suite à un précédent test positif au Texas. Aucun des trois cas n’est associé aux autres mais tous les patients étaient des ouvriers d’exploitation laitière exposés à des vaches infectées. Les mammifères peuvent être infectés par le virus de la grippe aviaire lorsqu’ils mangent des oiseaux contaminés ou sont exposés à des environnements contaminés par des virus.

Le patient le plus récent présentait des symptômes différents de ceux des cas précédents, y compris ceux plus typiques de la grippe, tels que toux, congestion, larmoiement et mal de gorge. Auparavant, les patients signalaient uniquement des problèmes oculaires similaires à l’œil rose.

« Ce que les symptômes respiratoires nous disent, plus que tout, c’est que ce virus, comme de nombreux virus, peut se présenter de plus d’une manière, et pour cette raison, nous devons rester vigilants et ne pas nous alarmer », a déclaré le Dr Nirav Shah, directeur adjoint principal des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, a déclaré dans un briefing rapporté par CNN.

Le patient est soigné à domicile et ses symptômes s’améliorent, ont indiqué les autorités. 200 autres personnes sont surveillées dans le Michigan.

Le CDC a déclaré qu’il surveillait les données sur la grippe, mais pour l’instant, il n’y a eu aucun signe d’une augmentation majeure de la grippe parmi la population, même dans les États touchés. Le risque pour le grand public reste faible, a indiqué l’agence, mais il est recommandé à ceux qui travaillent à proximité d’animaux de prendre des précautions supplémentaires, comme le port d’un équipement de protection.

Quels sont les symptômes de la grippe aviaire ?

Les symptômes de la grippe aviaire chez l’homme varient d’extrêmement légers à graves. Du côté bénin, on trouve des yeux rouges ou de légers symptômes des voies respiratoires supérieures pseudo-grippaux. Les symptômes graves comprennent une pneumonie nécessitant une hospitalisation, de la fièvre, de la toux, un mal de gorge, un nez qui coule ou bouché, des douleurs musculaires ou corporelles, des maux de tête, de la fatigue et un essoufflement ou des difficultés respiratoires.

Les symptômes moins courants comprennent la diarrhée, les nausées, les vomissements ou les convulsions.