Les craintes de la Seconde Guerre mondiale ont été déclenchées après que la Chine a organisé des exercices militaires massifs pour envahir Taïwan.

Pékin s’est également vanté d’avoir vaincu les États-Unis et le Royaume-Uni dans tout conflit et a déclaré qu’il était convaincu que les avantages étaient de son côté.

5 La Chine a organisé des exercices militaires d’invasion de Taiwan

5 Les données révèlent qu’il a mené un certain nombre d’exercices militaires au cours des dernières années

Les médias d’État chinois ont rapporté qu’un autre exercice comprenant un débarquement d’assaut et des exercices de contrôle des îles a été mené alors que le pays prépare ses soldats en cas d’insurrection à Taïwan.

L’Armée populaire de libération a mené une série d’exercices au cours des dernières années en se concentrant sur l’île.

Selon les données recueillies par le Poste du matin du sud de la Chine, la Chine a mené 20 exercices navals au cours du premier semestre de l’année tandis que 13 autres exercices ont été effectués en 2020.

Des images diffusées par la chaîne de télévision d’État chinoise CCTV montrent que l’exercice militaire chinois comprenait des simulations d’atterrissage amphibie, deux types de drones et des systèmes de lancement de fusées.

Le clip montre un petit groupe de soldats lors de missions et des véhicules d’assaut amphibies tirant des canons en mer.

Cela survient après que la Chine a promis le mois dernier d’envahir Taïwan si elle cherche à obtenir l’indépendance, le porte-parole du ministère chinois de la Défense ayant averti que toute tentative d’accession à l’indépendance signifierait une « guerre ».

Ren Guoqiang a déclaré lors d’un point de presse que l’unification de Taiwan avec le continent était une « inévitabilité historique » avant d’ajouter que toute tentative de déclarer l’indépendance serait une « voie sans issue » aboutissant à une « guerre ».

Pendant ce temps, les tensions montent, car plus tôt cette semaine, les États-Unis ont envoyé un navire de guerre dans le détroit de Taïwan et ont organisé un exercice en mer de Chine méridionale.

Selon les experts, cette décision était une tentative de contenir la Chine politiquement et militairement, a rapporté le Temps mondial.

Dans un communiqué publié jeudi, le colonel principal Shi Yi a déclaré que le commandement du théâtre oriental de l’APL avait suivi et surveillé la trajectoire du destroyer lance-missiles USS Benfold.

Il a ajouté que les provocations montrent que les États-Unis sont le plus grand destructeur de la paix et de la stabilité ainsi qu’un facteur de risques pour la sécurité dans le détroit de Taiwan.

De plus, Song Zhongping, un expert militaire chinois et commentateur de télévision, a déclaré au média que les États-Unis tentaient de contenir la puissance de la Chine dans la région, en particulier en termes militaires.

Cela survient alors que le HMS Queen Elizabeth est entré plus tôt cette semaine dans la mer de Chine méridionale dans un mouvement risqué qui a remis en question la prétention de la Chine de contrôler de vastes étendues de la région.

Le Royaume-Uni a risqué la « punition » de la Chine en participant à des wargames impliquant huit navires, dont trois de Singapour.

Song a déclaré que les navires de guerre américains encourageaient les navires britanniques à provoquer la Chine, mais que l’APL est la force la plus puissante grâce à un certain nombre de facteurs, notamment les troupes, les capacités de combat et le soutien logistique.

Il a ajouté que l’APL est préparée et que l’avantage est de leur côté.

5 Des véhicules d’assaut amphibies tirent en mer

5 Le clip montre des soldats en mission