Les craintes de la Troisième Guerre mondiale font rage dans le Pacifique alors que les tensions font rage entre les États-Unis, la Chine et la Russie avec de terribles avertissements sur la menace d’un autre « Pearl Harbour ».

Le ministre japonais de la Défense, Yasuhide Nakayama, a donné une évaluation effrayante de la situation alors qu’il discutait des menaces de la Chine à Taiwan et potentiellement à Hawaï de la Russie.

8 Des navires et des avions de guerre russes se seraient approchés à 35 milles d’Hawaï Crédit : Youtube/MODofRussia

8 La Russie a effectué le plus grand exercice du genre depuis la guerre froide Crédit : Twitter

8 Yasuhide Nakayama a averti que les États-Unis pourraient faire face à une attaque comme Pearl Harbor Crédit : Reuters

M. Nakayama s’exprimait à l’Institut Hudson et aurait affirmé que la Chine et la Russie se préparent conjointement à la menace d’une guerre majeure explosant dans la région, selon le Examinateur de Washington.

« Nous devons montrer la dissuasion envers la Chine, et pas seulement la Chine mais aussi les Russes, car, comme je vous l’ai dit, ils font leurs exercices ensemble », a-t-il déclaré.

Et pour marteler le point sur la menace dans le Pacifique, il a souligné les récents jeux de guerre que la Russie a menés à seulement 35 miles de l’État américain d’Hawaï.

Il a comparé la menace à celle de Pearl Harbor, l’attaque surprise japonaise qui a entraîné les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale à la fin de 1941.

« Il y a soixante-dix ans, nous avons attaqué Pearl Harbor, mais maintenant les États-Unis et le Japon [are] de très bons alliés, l’un des meilleurs alliés au monde », a-t-il déclaré.

« Je ne veux pas rappeler [us of the attack] il y a 70 ans, mais il faut faire attention à l’exercice des Russes.

« Ils se déroulent [off] le côté ouest de ça, Honolulu, je veux dire, à Hawaï. »

Les jeux de guerre russes ont vu le porte-avions USS Carl Vinson et son groupe d’attaque déployés dans la région pour ses propres exercices.

Et pendant ce temps, les forces de Vladimir Poutine s’entraînaient à couler des navires ennemis à proximité avec des « tirs de missiles et d’artillerie » destinés à vérifier leur état de préparation dans un « climat chaud ».

M. Nakayama a décrit le tronçon de mer entre le Japon et Hawaï – une zone d’environ 4 100 milles – comme une zone de plus en plus utilisée par la Russie et la Chine.

Il a dit : « Alors, [for] aux États-Unis, la ligne de protection va un peu reculer. »

Les forces américaines ont dû dépêcher des chasseurs F-22 pour rencontrer des bombardiers russes près d’Hawaï afin de s’assurer qu’ils n’entrent pas dans l’espace aérien américain – un incident qui s’est produit alors que Poutine devait rencontrer le président américain Joe Biden.

Poutine a ordonné cette année une succession d’exercices militaires à travers les onze fuseaux horaires de la Russie au milieu de la tension la plus élevée entre l’Est et l’Ouest depuis l’effondrement de l’Union soviétique il y a trois décennies.

Et au milieu des avertissements dans le Pacifique, des jeux de guerre de l’OTAN se déroulent dans la mer Noire à la suite d’un affrontement tendu entre la marine russe et le destroyer britannique HMS Defender.

8 Plus de 2 000 Américains sont morts lorsque les Japonais ont bombardé Pearl Harbor en 1941 Crédit : AP

Que s’est-il passé à Pearl Harbor ? LE BOMBARDEMENT de Pearl Harbor par le Japon en 1941 a marqué un tournant dans la Seconde Guerre mondiale avec l’entrée en guerre des États-Unis peu de temps après l’attaque. Le 7 décembre 1941, à 7 h 55, heure locale, les forces impériales japonaises ont attaqué la base militaire américaine de Pearl Harbor sur l’île d’Oahu, à Hawaï. La première vague de l’attaque a bombardé des hangars et plus de 300 avions stationnés sur les aérodromes d’Oahu – tandis que des torpilles ont également été lancées contre des navires de guerre américains à Pearl Harbour. Quatre cuirassés ont été touchés au début de l’attaque, le naufrage de l’USS Arizona tuant quelque 1 170 hommes piégés à l’intérieur. Au bout de deux heures, l’attaque était terminée et tous les cuirassés du port avaient été sérieusement endommagés. Mais parce que l’eau était peu profonde, tous les cuirassés sauf deux ont été récupérés et reconstruits. Au cours de l’attaque, 2 403 Américains ont été tués et 1 000 autres ont été blessés. L’attaque de Pearl Harbor a pris les Américains – qui n’étaient pas alors impliqués dans la Seconde Guerre mondiale – complètement par surprise. Mais l’amiral japonais Yamamoto Isoroku avait passé des mois à planifier l’attaque dans le but de détruire la flotte américaine du Pacifique et de détruire le moral de la marine américaine. Le plan était d’empêcher l’Amérique de riposter alors que les forces japonaises commençaient à avancer sur d’autres cibles à travers le Pacifique Sud. L’attaque du Japon sur Pearl Harbor entraînera les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, un conflit qui s’est terminé par la capitulation du Japon après les bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki en août 1945. On estime que 140 000 des 350 000 habitants d’Hiroshima ont été tués dans l’explosion nucléaire, et au moins 74 000 sont morts à Nagasaki.

M. Nakayama a également évoqué la menace apparemment constante de la Chine envers Taïwan – le géant communiste cherchant à « se réunifier » avec l’île séparatiste qui a déclaré son indépendance.

Des exercices militaires chinois près de l’île ont eu lieu et on craint que Pékin ne se prépare à une invasion.

Le ministre japonais a déclaré : « Je pense que les Taïwanais sont vraiment inquiets. Et aussi, ils se concentrent sur les deux grands pays qui collaborent et [presenting] beaucoup de menace envers Taïwan. »

La Chine considère Taïwan comme une province renégat, le gouvernement de l’île entretient des relations positives avec les États-Unis qui semblent disposés à les défendre contre l’agression de Pékin.

« Il doit protéger Taïwan en tant que pays démocratique », a-t-il déclaré.

Et comme prévu, la Chine a réagi avec colère à la description de M. Nakayama de Taiwan comme un « pays » à plusieurs reprises.

Les ambitions de la Chine de reconquérir Taiwan ont été martelées à nouveau aujourd’hui alors que le Parti communiste a célébré son centième anniversaire avec un discours enflammé du président Xi Jinping.

8 La Chine a entrepris un programme ambitieux pour augmenter sa puissance militaire Crédit : EPA

Le président Xi a déclaré : « Résoudre la question de Taiwan et réaliser la réunification complète de la patrie sont les tâches historiques indéfectibles du Parti communiste chinois et l’aspiration commune de tout le peuple chinois.

« Tous les fils et filles de Chine, y compris les compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan, doivent travailler ensemble et avancer dans la solidarité, en brisant résolument tout complot d' »indépendance de Taïwan ».

Taïwan a riposté rapidement et a fustigé la Chine pour avoir bafoué les libertés des personnes et l’a accusée d’être une dictature, et a déclaré qu’elle défendrait sa souveraineté contre Pékin.

Ailleurs dans son discours, le président Xi a également semblé jeter un gant alors qu’une Chine ambitieuse continue de s’élever malgré la pandémie de Covid.

Il a averti que les ennemis de la Chine « auraient la tête sanglante » – alors que des images satellites effrayantes révèlent qu’il construit plus de 100 nouveaux silos de missiles nucléaires.

Le dirigeant tout-puissant a déclaré aux foules que « personne ne devrait sous-estimer la détermination » du peuple chinois et que Pékin mettrait fin aux « prédications moralisatrices » – une autre fouille voilée à Washington.

8 Joe Biden s’est engagé à relever les défis de la Russie et de la Chine Crédit : Reuters

8 Vladimir Poutine nie toujours toute intention agressive de la Russie Crédit : Reuters

8 Xi Jinping a promis de « sanglanter » quiconque affronterait la Chine Crédit : AP

Pendant ce temps, hier, Poutine parlait également dur car il affirmait qu’il aurait pu couler le HMS Defender sans déclencher la troisième guerre mondiale.

Il s’est vanté que ses forces auraient pu attaquer le navire car l’Occident sait « très bien qu’ils ne peuvent pas gagner dans cette guerre » – et il a également suggéré que l’affrontement était calculé avec les États-Unis.

Poutine a également appelé les Ukrainiens et les Russes « un seul peuple » en réponse à une question sur le bras de fer de Moscou avec Kiev sur ses territoires de l’est.

Moscou avait déclenché de nouvelles tensions plus tôt cette année en rassemblant près de 100 000 soldats près de la frontière avec son ancien voisin soviétique au milieu des craintes d’une invasion.

Les tensions de la guerre froide semblent s’intensifier alors que le monde continue de sortir de la pandémie.

La Chine est accusée de son bilan en matière de droits de l’homme, affirme avoir dissimulé des questions clés sur Covid et craint ses ambitions en mer de Chine méridionale et contre Taïwan.

Pendant ce temps, la Russie continue de faire face à des accusations d’ingérence électorale, de cyberattaques et de son apparente agression contre l’Ukraine.

Poutine s’est moqué des États-Unis, affirmant que leur domination mondiale était « terminée » et menaçait de riposter si des « frontières étaient franchies ».