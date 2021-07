La troisième guerre mondiale craint alors que la Russie avertit les États-Unis de ne pas déployer de missiles nucléaires hypersoniques en Europe ou cela pourrait déclencher un conflit

La RUSSIE a averti que les plans américains de déploiement de missiles nucléaires hypersoniques en Europe pourraient déclencher une nouvelle guerre mondiale.

L’ambassade de Russie aux États-Unis a mis en garde contre un « conflit involontaire » si les États-Unis poussaient de l’avant le déploiement des roquettes meurtrières en Europe.

La Russie affirme avoir testé avec succès le missile hypersonique le plus rapide au monde Crédit : Est2Ouest

Les récents wargames en Europe font monter les tensions dans la région Crédit : Est2Ouest

Le despote russe Vladimir Poutine a été accusé d’avoir donné son feu vert à des « activations déstabilisatrices » en Europe Crédit : AP

« Nous aimerions rappeler à @PentagonPressSec que le déploiement potentiel de tout [American flag] hypersonique [missile] en Europe serait extrêmement déstabilisant », lit-on dans un tweet du compte Twitter officiel de l’ambassade.

« Leur courte durée de vol laisserait [Russian flag] peu ou pas de temps de décision et augmentent la probabilité d’un conflit par inadvertance. »

Washington dit qu’il ne fait que vérifier les « activités déstabilisatrices » de la Russie dans la région, qui incluent un destroyer britannique sous le feu des avions de chasse russes dans la mer Noire et les essais prétendument réussis du missile de croisière hypersonique Tsirkon.

« Il est important de noter que les nouveaux missiles hypersoniques russes sont potentiellement déstabilisants et présentent des risques importants car ce sont des systèmes à capacité nucléaire », a rétorqué le porte-parole du Pentagone, John F. Kirby.

Kirby a déclaré que les États-Unis travaillaient « en étroite collaboration avec leurs alliés et partenaires, y compris l’OTAN, pour essayer de contrôler ces activités déstabilisatrices ».

‘VRAIMENT INCOMPARABLE’

Le mortel Zircon – ou Tsirkon a été déchaîné à une vitesse de Mach 7 sur une cible terrestre de la frégate Admiral Gorshkov dans la mer Blanche au large de la côte nord-ouest de la Russie dimanche.

La cible à plus de 350 km a été touchée lors du premier essai public du Zircon et les « caractéristiques tactiques et techniques du missile ont été confirmées », ont rapporté RIA Novosti et la chaîne de télévision du ministère de la Défense Zvezda.

Aucun autre détail n’a été donné dans l’immédiat sur le procès de la mer Blanche.

La semaine dernière, il a été révélé que la Russie était sur le point de commencer les derniers tests du missile hypersonique.

Le zircon a été identifié par la télévision contrôlée par l’État de Moscou comme l’arme de choix de Poutine pour anéantir les villes côtières américaines en cas de conflit nucléaire.

Le chef du Kremlin a qualifié le zircon capable de Mach 8 de « vraiment sans précédent dans le monde », et les Russes se sont vantés qu’il était « imparable » par les défenses occidentales.

Une utilisation clé du missile consiste à éliminer les navires ennemis et les rapports suggèrent que sa portée maximale se situe entre 188 et 620 milles.

C’est l’un des nombreux missiles hypersoniques que la Russie développe, notamment le Sarmat de 188 tonnes – connu en Occident sous le nom de Satan-2 et la plus grosse bête de l’arsenal nucléaire russe, qui doit être testé à l’automne et entrer en service l’année prochaine. .

Le missile de croisière « sans précédent » de la Russie ne peut pas être récupéré par les systèmes anti-missiles américains

PASSER AU NUCLÉAIRE

Washington a tenté de réduire leur nombre d’armes nucléaires, mais affirme que les puissances étrangères ont pris la direction opposée.

Selon un rapport explosif du Pentagone, « aucun adversaire potentiel n’a réduit le rôle des armes nucléaires dans sa stratégie de sécurité nationale ou le nombre d’armes nucléaires qu’il déploie ».

Le rapport met en garde contre des conflits régionaux potentiels impliquant des armes nucléaires dans plusieurs parties du monde.

La modernisation nucléaire stratégique de la Russie a considérablement augmenté, ce qui signifie que Moscou peut augmenter le nombre de ses ogives, selon le rapport.

Pékin envisagerait de développer des systèmes d’armes nucléaires autonomes, rapporte le New York Post.

L’ambassadeur Robert Wood a déclaré aux journalistes plus tôt ce mois-ci que « S’ils devaient développer ce type d’armes et de systèmes aériens, cela pourrait potentiellement changer l’environnement de stabilité stratégique de manière dynamique ».

Les responsables nord-coréens ont accéléré les tests de missiles capables d’atteindre les côtes américaines tandis que l’Iran aurait la technologie et la capacité de créer une arme nucléaire d’ici un an, rapporte MailOnline.

Pyongyang constituerait la « menace de prolifération la plus immédiate et la plus grave » pour l’ordre international, selon le rapport de la défense.

Les responsables sont également préoccupés par la « stratégie agressive » de l’Iran, qui pourrait déstabiliser les relations au Moyen-Orient, et les experts se méfient de l’engagement de Téhéran à réduire son arsenal nucléaire.

Le rapport recommandait : « Des options de réponse nucléaire américaines flexibles et limitées peuvent jouer un rôle important dans le rétablissement de la dissuasion après une escalade nucléaire limitée de l’adversaire. »

Et le programme nucléaire de Washington ne doit être utilisé que dans des « circonstances extrêmes » et les responsables gouvernementaux doivent communiquer d’une manière qui soit comprise par les puissances voyous.

Washington a déclaré qu’il ne faisait que vérifier les tactiques agressives de la Russie Crédit : Reuters

Le monde se rapproche de la guerre nucléaire

La publication du rapport intervient alors que les États-Unis et la Russie ont prolongé de cinq ans le nouveau traité de réduction des armes stratégiques.

Moscou et Washington se sont retirés du Traité de 1987 sur les forces nucléaires à portée intermédiaire en 2019.

Le pacte a mandaté les États-Unis et l’Union soviétique pour éliminer les missiles nucléaires d’une portée de 500 à 5 500 km.