La troisième guerre mondiale craint alors que la Chine menace de NUKE le Japon à la veille des Jeux olympiques si elle intervient dans le conflit de Taiwan

La CHINE menace de NUKE Japan à la veille des JO si elle intervient en conflit avec Taïwan, a-t-on révélé dans une nouvelle vidéo menaçante.

La république communiste a déclaré qu’elle déclarerait une « guerre à grande échelle » au Japon si le désaccord de Taiwan s’aggravait, attisant les craintes de la Troisième Guerre mondiale.

2 La vidéo menaçait de bombarder le Japon s’il intervenait dans les conflits de Taiwan Crédit : Jennifer Zeng/CCP

Cela vient après que plus tôt ce mois-ci, la Chine a promis d’envahir Taïwan et a expliqué comment elle le ferait.

Un article paru dans une publication contrôlée par l’État a donné un aperçu d’un plan terrifiant en trois étapes pour ouvrir la voie à une force d’invasion pour prendre d’assaut l’île séparatiste.

Le président Xi Jinping a promis une « réunification complète » avec Taiwan alors qu’il prononçait un discours pour marquer les 100 ans du Parti communiste chinois.

Toute invasion représenterait une grave escalade des hostilités et pourrait entraîner les États-Unis à travers leur pacte pour défendre Taïwan.

Les alliés régionaux de Washington tels que la Corée du Sud, le Japon et l’Australie pourraient également être entraînés dans un conflit, tout comme les forces de l’OTAN telles que le Royaume-Uni, car les États-Unis sont membres de l’alliance.

Mais une chaîne vidéo, prétendument approuvée par le Parti communiste chinois ayant des liens étroits avec l’Armée populaire de libération (APL), a fait passer la colère au niveau supérieur.

Dans la nouvelle vidéo maintenant supprimée, un narrateur a déclaré : « Nous utiliserons d’abord des bombes nucléaires. Nous utiliserons continuellement des bombes nucléaires.

« Nous le ferons jusqu’à ce que le Japon déclare sa reddition inconditionnelle pour la deuxième fois. »

« Lorsque nous libérerons Taïwan, si le Japon ose intervenir par la force – même s’il ne déploie qu’un seul soldat, un avion ou un navire – nous non seulement ripostons, mais nous engageons également une guerre à grande échelle contre le Japon lui-même.

FEU ET FUREUR

Le vice-Premier ministre japonais Taro Aso a déclaré : « Nous devons défendre Taïwan, dans le cadre de notre alliance avec les États-Unis ».

Et le ministre de la Défense Yasuhide Nakayama a ajouté que le Japon et les États-Unis doivent « protéger Taïwan en tant que pays démocratique ».

Ce à quoi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a rétorqué lors d’un point de presse la semaine dernière : « Nous ne permettrons jamais à quiconque d’intervenir dans la question de Taiwan de quelque manière que ce soit ».

Ce week-end, il a appelé Pékin à abandonner sa politique de « non-usage en premier » d’armes nucléaires.

« En 1964, lorsque notre première bombe atomique a explosé avec succès, nous avons promis au monde que nous n’utiliserions pas d’armes atomiques contre des pays non nucléaires, et nous ne serions pas les premiers à les utiliser », raconte le narrateur.

« Près de 60 ans se sont écoulés. Aujourd’hui, la situation internationale a radicalement changé.

« Notre pays est au milieu d’un changement majeur. Et toutes les politiques, tactiques et stratégies politiques doivent être ajustées pour protéger l’essor pacifique de notre pays.

« Il est nécessaire d’apporter des ajustements limités à notre politique nucléaire. »

Le premier clip de cinq minutes a été publié dimanche et une deuxième version plus longue a été mise en ligne un jour plus tard.

Les deux ont été supprimés mercredi après avoir été republiés par des responsables du Parti communiste après avoir attiré des millions de vues, des dizaines de milliers de commentaires patriotiques ainsi que l’attention internationale.

Mais il a été republié sur Twitter par la militante des droits humains d’origine chinoise Jennifer Zeng, certains utilisateurs remettant en question son authenticité.

L’année dernière, l’Armée populaire de libération (APL) a publié une vidéo de recrutement à la suite d’un bombardier stratégique H-6K alors qu’il simulait une frappe sur le territoire américain de Guam.

Selon Jennifer Zeng, la chaîne d’édition Wisdom & Strategies for 6 Armies « appartient (à) l’APL ou a des liens solides », citant des reportages d’actualités économiques sur sa propriété et ses liens financiers.